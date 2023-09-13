酒後衝突挨揍撂人開6槍砸車 新北檢起訴涉案13人

今年5月底深夜出現10餘人衝到新北市三峽區文化路一間餐廳前砸毀5輛機車、對空鳴槍6發、放沖天炮、扔棍棒打破2樓民宅玻璃窗示威，前後僅約50秒鐘快閃逃離。新北警方獲報於後16小時內至桃園等地將當街連開6槍的曾男等13名涉案犯嫌全部逮捕歸案，並起獲做案的改造手槍1把，新北地檢署日前依違反槍砲、妨害秩序、恐嚇及毀損罪嫌起訴曾男等人。

起訴指出，今年5月27日深夜11時許，在三峽區文化路出現9車、10餘人衝到一間餐廳前砸毀5輛機車、對空鳴槍6發、放沖天炮、扔棍棒打破2樓民宅玻璃窗示威，前後僅約50秒鐘快閃逃離。

警方找到被砸車的19歲羅姓男子，他聲稱今年3月間與22歲張姓男子在桃園地區卡拉OK飲酒，酒醉起衝突，羅男動手毆打張男，雙方埋下心結，數度調解仍未化解。今年5月27日晚上雙方相約到三鶯部落談判，張男爽約未到，隨後三峽街頭便發生糾眾砸車、開槍事件。

警方獲報循線至桃園市大溪地區逮捕自稱張男乾哥哥的42歲黃姓男子。黃男在大溪地區開熱炒店、卡拉OK，並無幫派背景，聲稱因為乾弟弟在他的店內被打，嚥不下這口氣，找了一群當地年輕人，開車到三峽區尋仇洩憤，他並不認識所有人，也不知道有人會帶槍去。

警方查出當街持槍對空連開6槍為曾姓男子，張男與同夥林男及賴男等人則是持球棒砸車及砸店。新北地檢署檢察官認為曾男及張男等人犯行重大，日前依違反槍砲、妨害秩序、恐嚇及毀損罪嫌起訴曾男等人。

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