快訊

不再經典！iPhone 15一設計消失 網崩潰：開會時常常用到

全往同方向跑！旅客車廂內竄逃跌倒畫面曝 北捷回應了

錢康明爆離職前都有「新竹跨年活動」 竹市府駁內幕5點聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒後衝突挨揍撂人開6槍砸車 新北檢起訴涉案13人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

今年5月底深夜出現10餘人衝到新北市三峽區文化路一間餐廳前砸毀5輛機車、對空鳴槍6發、放沖天炮、扔棍棒打破2樓民宅玻璃窗示威，前後僅約50秒鐘快閃逃離。新北警方獲報於後16小時內至桃園等地將當街連開6槍的曾男等13名涉案犯嫌全部逮捕歸案，並起獲做案的改造手槍1把，新北地檢署日前依違反槍砲、妨害秩序、恐嚇及毀損罪嫌起訴曾男等人。

起訴指出，今年5月27日深夜11時許，在三峽區文化路出現9車、10餘人衝到一間餐廳前砸毀5輛機車、對空鳴槍6發、放沖天炮、扔棍棒打破2樓民宅玻璃窗示威，前後僅約50秒鐘快閃逃離。

警方找到被砸車的19歲羅姓男子，他聲稱今年3月間與22歲張姓男子在桃園地區卡拉OK飲酒，酒醉起衝突，羅男動手毆打張男，雙方埋下心結，數度調解仍未化解。今年5月27日晚上雙方相約到三鶯部落談判，張男爽約未到，隨後三峽街頭便發生糾眾砸車、開槍事件。

警方獲報循線至桃園市大溪地區逮捕自稱張男乾哥哥的42歲黃姓男子。黃男在大溪地區開熱炒店、卡拉OK，並無幫派背景，聲稱因為乾弟弟在他的店內被打，嚥不下這口氣，找了一群當地年輕人，開車到三峽區尋仇洩憤，他並不認識所有人，也不知道有人會帶槍去。

警方查出當街持槍對空連開6槍為曾姓男子，張男與同夥林男及賴男等人則是持球棒砸車及砸店。新北地檢署檢察官認為曾男及張男等人犯行重大，日前依違反槍砲、妨害秩序、恐嚇及毀損罪嫌起訴曾男等人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年5月底深夜出現10餘人衝到新北市三峽區文化路一間餐廳前砸毀5輛機車、對空鳴槍6發、放沖天炮、扔棍棒打破2樓民宅玻璃窗示威，前後僅約50秒鐘快閃逃離。圖／聯合報系資料照
今年5月底深夜出現10餘人衝到新北市三峽區文化路一間餐廳前砸毀5輛機車、對空鳴槍6發、放沖天炮、扔棍棒打破2樓民宅玻璃窗示威，前後僅約50秒鐘快閃逃離。圖／聯合報系資料照
新北市三峽警方以車追人，逮捕涉嫌開槍的曾姓男子到案，查扣一把具有殺傷力的改造手槍新北地檢日前依違反槍砲罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照
新北市三峽警方以車追人，逮捕涉嫌開槍的曾姓男子到案，查扣一把具有殺傷力的改造手槍新北地檢日前依違反槍砲罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照
新北市三峽警方以車追人，陸續至桃園地區拘提涉嫌嫌犯到案。圖／聯合報系資料照
新北市三峽警方以車追人，陸續至桃園地區拘提涉嫌嫌犯到案。圖／聯合報系資料照
新北市三峽警方以車追人，陸續至桃園地區拘提涉嫌嫌犯到案。圖／聯合報系資料照
新北市三峽警方以車追人，陸續至桃園地區拘提涉嫌嫌犯到案。圖／聯合報系資料照

槍擊 新北

相關新聞

男猛刺前女友30刀逃逸...7月曾被逮 因「無暴力行為」獲釋

32歲余姓男子今清晨跑到吳姓前女友任職的超商，朝吳女狂砍30刀，吳女傷重倒臥血泊，送醫仍未脫險，警方正全力追緝余男；吳女...

酒後衝突挨揍撂人開6槍砸車 新北檢起訴涉案13人

今年5月底深夜出現10餘人衝到新北市三峽區文化路一間餐廳前砸毀5輛機車、對空鳴槍6發、放沖天炮、扔棍棒打破2樓民宅玻璃窗...

影／ 幫派插旗基隆 涉販毒及賭博、據點高掛「說到做到」匾額

基隆警方掌控竹聯幫仁堂明仁會到基隆設立堂口，何男等人涉嫌經營網路博奕及販賣毒品，持搜索票發動查緝，逮捕8名嫌犯，其中5人...

超商女店員不想復合遭恐怖情人刺殺 父：女兒被打才分手

高雄市苓雅區某超商大夜班吳姓女店員，今天遭前男友疑預謀刺殺30刀，吳女父親對於保護令作用，表示「不能說沒用」、「遇到這種...

影／ 高雄超商女店員遭前男友砍30多刀 社會局：男方持續騷擾

高雄一名吳姓超商女店員，今晨3時許在苓雅區新光路的超商工作時，遭前男友余姓男子持刀連殺30多刀，幸無生命危險，余男在逃中...

高雄憲兵隊追毒藥頭 租屋處搜出大量毒品包及K他命

高雄憲兵隊執行安居專案，鎖定藏身在楠梓區某大樓出租套房的陳姓藥頭，前天下午與警方合力攻堅，當場在屋內逮到陳男，起獲毒品咖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦