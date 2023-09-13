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北市男座車精油瓶藏毒品液 警鷹眼識破送辦

中央社／ 台北13日電

31歲簡男近日駕車行經北市中山區時違規逆向行駛，巡邏員警見狀上前盤查，結果在其車內查獲內裝含毒品成分液體的玻璃精油瓶和管制藥品「贊安諾」等，全案依法送辦。

台北市警察局中山分局今天發布新聞稿表示，轄下長春路派出所員警2日清晨零時許執行巡邏勤務時，行經南京東路2段一處巷弄時發現有輛汽車違規逆向行駛，隨即上前攔停、盤查。

過程中，警方發現駕駛簡男神情緊張，隨後在其車內中央扶手處發現一瓶玻璃精油瓶，內裝可疑不明液體且散發濃厚刺鼻臭味，經檢驗呈現第二級毒品搖頭丸及第三級毒品愷他命陽性反應。

警方緊接著又在車內發現需領有處方籤的第四級管制藥品「贊安諾」和「悠樂丁」共20顆，且都呈苯二氮平類（BZD）陽性反應。

據了解，有毒品前科的簡男辯稱「精油」是朋友網購的，聽聞可助長男性雄風效用。全案詢後依涉違反毒品危害防制條例送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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