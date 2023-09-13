北市男座車精油瓶藏毒品液 警鷹眼識破送辦
31歲簡男近日駕車行經北市中山區時違規逆向行駛，巡邏員警見狀上前盤查，結果在其車內查獲內裝含毒品成分液體的玻璃精油瓶和管制藥品「贊安諾」等，全案依法送辦。
台北市警察局中山分局今天發布新聞稿表示，轄下長春路派出所員警2日清晨零時許執行巡邏勤務時，行經南京東路2段一處巷弄時發現有輛汽車違規逆向行駛，隨即上前攔停、盤查。
過程中，警方發現駕駛簡男神情緊張，隨後在其車內中央扶手處發現一瓶玻璃精油瓶，內裝可疑不明液體且散發濃厚刺鼻臭味，經檢驗呈現第二級毒品搖頭丸及第三級毒品愷他命陽性反應。
警方緊接著又在車內發現需領有處方籤的第四級管制藥品「贊安諾」和「悠樂丁」共20顆，且都呈苯二氮平類（BZD）陽性反應。
據了解，有毒品前科的簡男辯稱「精油」是朋友網購的，聽聞可助長男性雄風效用。全案詢後依涉違反毒品危害防制條例送辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言