影／通緝犯謊報他人證號被識破 蘆洲警搜獲19包毒懷疑他販賣

1名陳姓男子因毒品案判刑1年，但逃匿拒絕服刑遭通緝，日前在新北市八里區開車違停紅線遇到警方攔查，謊報身分被識破逮捕，車上還被搜到16包安非他命、3包海洛因，警方懷疑他仍繼續販毒，警詢後移送法辦發監執行。

蘆洲警分局龍源所警員張宇光，7日晚間9時許巡邏經過八里區中山路一段65巷口，見1輛休旅車違規停在巷口轉角紅線上，便趨前盤查。當時42歲陳姓男子坐在駕駛座，和車外1名男子聊天，警方請2人提供資料核對身分。

陳男卻謊報他人身分證號，員警發現該證號資料照片與本人不符，便用手機拍下陳男容貌，照片回傳派出所請同事協助比對，發現他因毒品案被判1年徒刑，逃匿拒絕服刑，8月下旬被士林地檢署發布通緝。

隨後支援警力趕抵逮捕陳男，附帶搜索在他車內找到安非他命16包（共26.53公克）、海洛因3包（4.58公克）及注射針頭2支。警方懷疑他販毒，但陳男供稱毒品是自己要用的，分成小包裝為了控制每次吸毒避免過量。警詢後將他依通緝案件、違反毒品危害防制條例移送士林地檢署。

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