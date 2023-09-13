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大安肉品市場遭駭勒索虛擬幣 市刑大科偵隊數位鑑識抓IP

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

史上首例，大安區肉品市場前天遭駭客入侵拍賣系統，廠商緊急修復，延遲5小時後完成拍賣作業，並發現一封英文恐嚇文件，向市場勒索虛擬貨幣；警方組成專案小組調查，今由科偵隊到市場內進行主機數位鑑識，釐清IP連線紀錄及駭侵來源，全案朝恐嚇取財、妨害電腦使用等罪嫌偵辦。

前天11點多，大安區肉品市場拍賣作業人員發現拍賣系統無法開啟，誤認系統故障，通知系統維護廠商派員到場搶修，同日下午4點15分恢復拍賣作業，並於晚間8點15分拍賣完畢。

據悉，大安肉品市場主機內部分檔案仍遭加密，無法開啟，廠商持續搶修，經解密部分文件，發現英文文件恐嚇內容，要求市場點擊連結、給付虛擬貨幣。

昨天下午2點多，大甲警分局成立專案小組，並由市警局刑大科偵隊支援偵辦，科偵隊今天上午到大安肉品市場進行數位鑑識，進一步釐清來源IP連線紀錄及駭侵來源。全案朝恐嚇取財、妨害電腦使用等罪嫌偵辦。

大安區肉品市場。圖／報系資料照
大安區肉品市場。圖／報系資料照
史上首例，大安區肉品市場前天遭駭客入侵拍賣系統，廠商緊急修復，延遲5小時後完成拍賣作業。圖／大安區農會提供
史上首例，大安區肉品市場前天遭駭客入侵拍賣系統，廠商緊急修復，延遲5小時後完成拍賣作業。圖／大安區農會提供
史上首例，大安區肉品市場前天遭駭客入侵拍賣系統，廠商緊急修復，延遲5小時後完成拍賣作業。圖／大安區農會提供
史上首例，大安區肉品市場前天遭駭客入侵拍賣系統，廠商緊急修復，延遲5小時後完成拍賣作業。圖／大安區農會提供

恐嚇 虛擬貨幣 駭客

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