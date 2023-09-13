影／台中博弈業者討賭債 派辣妹「色誘」痛毆警全逮

台中市尤姓男子經營博弈集團，因與人涉有賭債、金錢糾紛，尤即夥同共犯，派出旗下女成員以「色誘」方式，約出被害人痛毆，逼簽50萬元本票，有兩人受害，台中市刑大收網逮回尤等涉案13人送辦，台中地檢署近日偵結，依恐嚇等罪嫌起訴。

台中市刑大偵一隊在去年間接獲檢舉，尤姓男子（30歲）涉經營賭博網站，還以暴力、色誘被害人的方式討債，逼簽本票，市刑大獲報後，報請台中地檢署檢察官指揮，與台中市第六警分局、台北市警局北投警分局等單位，合組專案小組偵辦。

經查，其中一名被害人在尤的網站簽賭，欠下賭債，因無力還債，尤領組織成員，以言詞恐嚇方式強迫被害人簽署本票50萬元，後因被害人因心生畏懼，即依照指示匯款。

另名被害人則是向尤有借款，後來卻神隱避不見面，尤派出旗下女共犯，佯裝是網友約出見面，以「色誘」方式，成功約到被害人，被害人在女子租屋處見面後，即被其他共犯，以手銬限制行動。

涉案人再以徒手及電擊棒方式毆打被害人，恐嚇賠償其損失，並強奪財物、扣押身分證及強迫簽署本票50萬。

專案小組從去年初至今年2月陸續收網抓人，帶回涉案尤男等10男3女，查扣帳本、存摺、身分證、借貸申請書、契約、手機、手指虎、球棒、毒咖啡包219包（毛重916.74公克）、K他命2包（毛重3.33公克）、K盤2個等贓證物。

全案警詢後依組織犯罪條例、強盜、恐嚇、妨害自由等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方近日已偵結，起訴尤等涉案人。

台中市警局表示，將秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，持續全面清查賭博、毒品及暴力討債等嚴重影響治安案件，更針對轄內特定營業場所，實施大規模掃蕩及臨（路）檢勤務，加強防制暴力介入選舉，有效淨化選前治安，確保本次在優質選舉環境中順利完成。

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