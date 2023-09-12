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囂張！台中男被巡邏車按喇叭 當街拿槍指向警察恐嚇

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子個性衝動，今年5月開車經潭子因交通違規，被後方巡邏的保安大隊警車按了一聲喇叭，陳不顧對方是警察，竟然囂張拿起車上1把手槍，從車窗伸出指向警車恐嚇，警方追到家逮人後搜出手槍，經鑑定無殺傷力，法院認為陳僅因細故就作案，依恐嚇罪判他3月徒刑，可上訴。

檢警調查，陳男（30歲）今年5月15日中午12點多開車經潭子區環中東路、福貴路，因不滿台中保安大隊第一中隊的警車對他按喇叭示警，竟手持1把仿造貝瑞塔手槍的空氣槍，將槍枝從右前座伸出，並指向警車以此恫嚇車上警員。

保大警方經掌握陳男身分，當晚8點多到陳男家住處前，並經陳同意搜索後當場扣得他作案用的槍枝、彈匣及瓦斯鋼瓶及BB彈，該空氣槍經送驗確認無殺傷力。

檢方訊時，陳男坦承不諱，並有警方扣案槍彈、行車記錄器畫面可佐，檢方認為陳犯嫌明確，偵結依恐嚇罪嫌將他向法院聲請簡易判處刑。

法院審酌，陳男有類似前科，可見這次非一時失慮、偶然發生，應依法加重其刑，考量陳無法克制情緒衝動，因細故恐嚇警方，侵害對方精神，但犯後坦承等一切情狀，依恐嚇罪判他有期徒刑3月，得易科罰金。

台中市警局保安大隊。記者曾健祐／攝影
台中市警局保安大隊。記者曾健祐／攝影

恐嚇 警車 槍枝

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