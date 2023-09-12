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台南2男疑吸安毒助「性」…1人過量昏迷 住處還有威而鋼

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

歐姓男子本月8日晚間在台南市安平區蔡姓男友人住處，突然口吐白沫昏迷，蔡報請救護車將歐送醫，歐迄今昏迷不醒。歐家屬昨向蔡提告涉傷害，蔡到案後警方到蔡住處搜索，查獲1小瓶液態安非他命及含有安非他命殘渣吸食器，警詢後今天依毒品及傷害罪嫌移送南檢法辦。

歐姓男子（36歲）和蔡姓男子（49歲）是透過網路交友軟體認識，2人交往已有一段時間。9月8日晚間11點，歐在台南市安平區蔡姓男友人住處，口吐白沫，意識不清，蔡於是報請救護車將歐送醫，歐迄今在醫學中心急救，仍昏迷不醒，歐的家屬昨天向蔡提告涉嫌傷害。

蔡昨晚到案後，警方到蔡住處搜索，查獲1小瓶液態安非他命及含有安非他命殘渣吸食器、威而鋼

據了解，蔡、歐2人經採驗化驗，都有毒品反應 。蔡表示安非他命是歐自己帶來的，不是他提供給歐使用的。

員警研判，2人相約在蔡住處嘿咻，吸毒助興，但歐可能吸毒過量後昏迷不醒。 警方認為蔡的說詞避重就輕，對於他的說詞存疑，先行蒐證，將待蔡病情好轉後再查證釐清。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蔡姓男子住處被警方查獲毒品吸食器和液態安非他命，蔡被依毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
蔡姓男子住處被警方查獲毒品吸食器和液態安非他命，蔡被依毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
蔡姓男子住處被警方查獲毒品吸食器和液態安非他命。記者黃宣翰／翻攝
蔡姓男子住處被警方查獲毒品吸食器和液態安非他命。記者黃宣翰／翻攝

毒品 吸毒 提告 威而鋼

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