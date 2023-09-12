設局仙人跳毆打工廠老闆 開槍恐嚇討296萬贖金 6人遭訴

洪姓男子涉設局找人擄走新北淡水鄭姓工廠老闆，眾人持甩棍、電擊棒毆打，押鄭至桃園楊梅區某樹林，洪男涉持槍試射恫稱「要給你死」，要求鄭男妻子支付296萬贖金，最終鄭慘遭釘槍釘手等手法凌虐昏迷，經送醫後鄭男偷偷轉院到淡水馬偕醫院，警方獲報後在醫院埋伏逮獲共犯19歲胡男等人，全案檢方偵結，依擄人勒贖等罪嫌，起訴洪等6人。

起訴指出，38歲洪男、29歲朱男和鄭姓工廠老闆是朋友，鄭還將BMW轎車無償借給朱男使用，2人見工廠生意興隆，還請鄭男雇用19歲胡男，洪男今年3月25日，涉以鄭男和他的妻子有不正常男女交往，設局仙人跳，找來朱、22歲謝男、40歲涂男、在逃共犯們等7人，到工廠砸車、打人。

謝、朱涉嫌拿甩棍、球棒、電擊棒等，毆打電擊鄭男，上手銬後帶上車，押往桃園市楊梅區某樹林；洪男在樹林內涉嫌掏槍試射，恫嚇鄭男「要給你死！」緊接著，眾人載鄭前往中壢某地下室，謝男涉持膠帶從頭到腳纏繞鄭男，洪、朱、涂等人涉持續釘槍、電擊棒、通電的電線、鋸子等工具毆打。

後續到場的羅女涉嫌拿塑膠椅、掃把、鋁棒打鄭男，洪男則稱鄭之前對羅女有不當舉止，向鄭男妻子索討296萬元，但經討價還價，雙方議定「10萬元放人」當時鄭男已昏迷，洪等人擔心其死亡，隨即送往聯新國際醫院就醫，鄭男則偷偷轉院淡水馬偕，傷勢包含肋骨多發性閉鎖性骨折、橫紋肌溶解症、肩膀挫傷等。

3月26日洪等人發現鄭男失去蹤跡，持續找人，派出胡、謝到醫院看緊鄭男並索討款項，謝則告知胡10萬元起因，2人前往醫院取款，隨即遭警方埋伏逮捕到案。警方今年6月在宜蘭拘提洪男到案，僅認傷害、私行拘禁等罪，否認殺人未遂、擄人勒贖等犯行。