3個月前才發生開槍墜樓 台南社區大樓又有男子大腿中槍
台南市48歲鄭姓男子昨晚10點多，在永康區中華路一處社區大樓遭人開槍，左大腿中一彈，送醫開刀取出子彈目前沒有生命危險。警方以社區民眾拍攝畫面、認為是與被害人熟識男子開槍、正在追查。因這裡今年5月有人遭開槍墜樓，昨晚再傳槍擊、許多住戶聽到槍聲、地方議論紛紛。
外傳兩人因債務糾紛開槍、還有人說是被害人亮刀作勢要砍人，還有住戶說嫌犯連開3槍；不過警方表示，現場沒有監視器，被害人還在加護病房無法詢問筆錄、嫌疑人在逃，到案前現在推測任何案情都言之過早。
據稱鄭姓男子離開槍嫌犯都常到社區大樓1樓信貸公司聊天泡茶。昨晚被害人到達後不久，開槍男子也到場，兩人口角後被害人遭連開槍大腿中1彈。
大樓內住戶表示「聽到兩3槍」，不過警方表示，現場沒有找到任何彈殼，近距離對著大腿開槍、似乎警告意味濃厚，不過被害人因為失血過多，開刀完成後仍在加護病房觀察，還未作筆錄。
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