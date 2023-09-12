影／唱歌臉臭引衝突？台中商辦NTC傳鬥毆 警抓7人送辦

台中市西屯區商辦大樓NTC在今天凌晨3時許，傳出有民眾鬥毆案件，造成7人受傷，警方趕赴現場釐清狀況，帶回涉案人，經查當時賴姓男子等人在該處18樓找傳播妹歡唱，未料疑因與會者「臉很臭」爆發口角後，引發高男等人持棍棒欲報復洩憤，全案將依傷害等罪送辦。

台中市第六警分局在今天凌晨3時許獲報，西屯區朝富路商辦大樓內有糾紛情事，警方迅速到場，除先協助將傷者送醫，並將在場人全數帶回釐清案情。

經查，賴男（33歲）等5名好友，相約在該商辦大樓18樓內飲酒唱歌，找來傳播妹跳舞助興，與會人士中疑因「臉很臭」等細故發生口角，高男（33歲）等4人持球棒，教訓賴男等人後欲離去，反遭賴男等人追上前毆打，造成賴方4人受傷、高方3人受傷送醫，經治療後均無生命危險。

警方在詢問涉案人後，將全案依傷害罪、聚眾鬥毆罪移送台中地檢署偵辦。