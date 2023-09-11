台中男違停警盤查聞到異味 查獲毒品果汁包送辦

蘇姓男子開車違停台中市某路口，警方巡邏經過發現蘇男行跡可疑，盤查時聞到蘇男身上疑有毒品愷他命燃燒後氣味，查獲50包含有三級毒品甲基甲基卡西酮的毒品果汁包，依法送辦。

台中市政府警察局保安警察大隊今天表示，第一中隊小隊長陳峻玉、警員林炳杉與藍榮隆昨天下午巡邏經過北屯區綏遠路與文昌2街口時，發現1輛自小客車違規停車，且駕駛在車旁形跡可疑。

員警立即上前進行身分盤查，且聞到駕駛蘇男身上飄散疑似毒品愷他命燃燒後的氣味，員警詢問蘇男是否攜帶違禁品，蘇男主動從左褲口袋內取出品名為「越來越好」的毒品果汁包12包，又從車內取出品名為「發的」及「GIFT」的毒品果汁包38包。

警方共查扣50包毒品果汁包，總重含袋重251公克，經檢驗均含有三級毒品甲基甲基卡西酮的陽性反應。蘇男坦承施用及持有毒品果汁包，警詢後依毒品罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。

根據法務部反毒大本營網站資料指出，甲基甲基卡西酮俗名喵喵，具中樞神經興奮作用，具強烈成癮性，若停止使用會產生憂鬱、焦躁、顫抖、睡眠障礙、妄想等症狀，導致強烈的渴藥心理，為列管的第三級毒品。