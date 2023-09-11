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影／代操下注國外籃球、冰球賽事 詐團向92人騙走1千4百萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團宣稱有海外分析師可精準預測國外運動賽事，代操下注賭盤，收錢不出金，向92人騙走1千4百萬元。刑事局拘提機房主嫌謝姓男子及機手、車手、水房成員等18人，依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方已起訴謝等6人。

警方調查，30歲謝姓男子曾在歐洲詐騙機房工作，今年3月起組假博弈機房，指揮成員各在台中、嘉義縣市住處以筆記型電腦、手機行騙，在IG刊登代操下注國外籃球、冰球賽事廣告，號稱賠率5至10倍、獲利百分之99。

被害人每次匯款3至5萬元至境內人頭帳戶，經高雄市的水房層層轉帳，車手領出贓款。詐團以保證金等理由不出金，要求被害人再匯款，最後斷絕聯繫。

被害人陸續報案，刑事局偵九大隊第一隊分析165反詐騙專線資料，3月至上月搜索水房及犯嫌住處，拘提謝等18人，其中4人在3月底欲出境到泰國，在桃園國際機場被拘提，警方研判要到柬埔寨機房工作。

檢方聲押謝等11人獲准，命其他人1至10萬元交保或請回，已起訴謝等6人。警方查扣價值約60萬元泰達幣、台幣54萬元、泰珠8萬元及扣押裁定存款256萬元、價值約3250萬元房屋。

詐騙集團宣稱有海外分析師可精準預測國外運動賽事，代操下注賭盤，收錢不出金，向92人騙走1千4百萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團宣稱有海外分析師可精準預測國外運動賽事，代操下注賭盤，收錢不出金，向92人騙走1千4百萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團宣稱有海外分析師可精準預測國外運動賽事，代操下注賭盤，收錢不出金，向92人騙走1千4百萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團宣稱有海外分析師可精準預測國外運動賽事，代操下注賭盤，收錢不出金，向92人騙走1千4百萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團宣稱有海外分析師可精準預測國外運動賽事，代操下注賭盤，收錢不出金，向92人騙走1千4百萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團宣稱有海外分析師可精準預測國外運動賽事，代操下注賭盤，收錢不出金，向92人騙走1千4百萬元。記者李奕昕／翻攝
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詐騙集團 車手

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