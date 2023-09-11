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汐止半夜突傳槍響！2嫌當街連開8槍 警速逮起獲槍彈
新北市汐止區光復街日前凌晨傳出槍響，警方獲報趕抵時開槍嫌犯已逃逸。警方在現場共計拾獲8枚彈殼，研判歹徒至少開8槍。經調閱監視器展開追查，3小時內就逮捕持槍的李男到案，並起出改造手槍及子彈。警方持續追查後，再逮捕開槍的蘇男。蘇男供稱因想試槍才會開槍，詢後將2人依槍砲罪嫌移送法辦。
據了解，汐止警方8月24日凌晨4時許接獲通報，在汐止區光復街有民眾聽到槍聲，警方獲報趕抵現場，經調閱監視器後發現涉案的1輛銀色轎車，凌晨4時許於該處試槍後隨即開車逃離。警方以車追人3小時內在汐萬路一段攔獲涉案車輛，並起出改造手槍1支、彈匣2個、子彈7發等證物，並將開車的李男以持有槍砲現行犯逮捕。
李男供稱與蘇男因想試槍，才會開到偏僻處開槍試槍，當坐在副駕駛座的蘇男試槍後，他隨即開車離開現場，蘇男不久後也下車逃逸四處躲藏。警方於26日凌晨2時許循線將蘇男查緝到案，詢後將李男及蘇男依槍砲罪嫌移送士林地檢署偵辦，並持續追溯槍枝來源。
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