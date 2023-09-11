汐止半夜突傳槍響！2嫌當街連開8槍 警速逮起獲槍彈

警方在開槍現場採證。記者黃子騰／翻攝 新北市汐止區光復街日前凌晨傳出槍響，警方獲報趕抵時開槍嫌犯已逃逸。警方在現場共計拾獲8枚彈殼，研判歹徒至少開8槍。經調閱監視器展開追查，3小時內就逮捕持槍的李男到案，並起出改造手槍及子彈。警方持續追查後，再逮捕開槍的蘇男。蘇男供稱因想試槍才會開槍，詢後將2人依槍砲罪嫌移送法辦。

據了解，汐止警方8月24日凌晨4時許接獲通報，在汐止區光復街有民眾聽到槍聲，警方獲報趕抵現場，經調閱監視器後發現涉案的1輛銀色轎車，凌晨4時許於該處試槍後隨即開車逃離。警方以車追人3小時內在汐萬路一段攔獲涉案車輛，並起出改造手槍1支、彈匣2個、子彈7發等證物，並將開車的李男以持有槍砲現行犯逮捕。