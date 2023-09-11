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保大緝毒「祖師爺」臨檢再抓毒犯 扣50包毒咖啡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市保大一中小隊長陳峻玉（左一）昨天與同仁線上查獲毒品績效。圖／台中市警局提供
台中市保大一中小隊長陳峻玉（左一）昨天與同仁線上查獲毒品績效。圖／台中市警局提供

台中市保大一中小隊長陳峻玉屢獲「線上立破」佳績，被同事稱為「緝毒祖師爺」，昨天下午陳與同事巡經北屯區，發現蘇男違規停車、神情有異，前往盤查時，蘇主動交付毒咖啡包後，警方又在車內查獲咖啡包，總計50包，蘇承認施用、持有後，依毒品罪送辦。

台中市警局保大第一中隊小隊長陳峻玉、警員林炳杉、藍榮隆，昨天下午巡經北屯區綏遠路、文昌二街，發現蘇姓男子的轎車違規停車，蘇站在車旁左顧右盼、形跡可疑。

警方趨前身分盤查，蘇男因身上飄出K他命燃燒味道，警方詢問「有無違禁品」，蘇自知法網難逃，主動從左褲口袋內取出品名「越來越好」毒品果汁包12包。

警方再從車內取出品名「發的」毒品果汁包19包、品名「GIFT」毒品果汁包19包（以上合計50包、總重含袋重251公克），經警方檢驗均呈三級毒品甲基卡西酮類陽性反應，以每包市價500元估算，市價約2.5萬元，案經蘇嫌坦承施用、持有上述毒品，全案依法移請台中地檢署偵辦。

保大大隊長沈能成說，保大巡邏績效長年在警察局「線上立破」評比榮獲佳績，就是小隊長陳峻玉調入保大後，他所帶領的小隊，開始引領爭取該績效之驅，且不藏私指導其他小隊同仁。

他說，在經歷任大隊長領導下，充分運用大數據分析、治安熱區熱點資料，屢創佳績，績效表現亮眼。同仁形容小隊長陳峻玉是保大「緝毒祖師爺」，絕非浪得虛名，也感謝大隊3個外勤中隊幹部與同仁的辛勞付出。

台中市保大一中小隊長陳峻玉昨天與同仁查獲50包毒咖啡包。圖／台中市警局提供
台中市保大一中小隊長陳峻玉昨天與同仁查獲50包毒咖啡包。圖／台中市警局提供

毒品 警察

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