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毒鴛鴦吵架不藏毒品先顧貓 安平警眼尖查獲毒品

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

王姓男子和同居女友吵架，負氣將她愛貓帶離住處後，警方查出2人涉 持有K他命，違反毒品危害防制條例移請台南市警局裁罰，圖為何女愛貓。記者黃宣翰／翻攝
王姓男子和同居女友吵架，負氣將她愛貓帶離住處後，警方查出2人涉 持有K他命，違反毒品危害防制條例移請台南市警局裁罰，圖為何女愛貓。記者黃宣翰／翻攝
22歲何姓女子與27歲同居王姓男友，因感情問題吵架，王負氣將何女愛貓帶離住處，何女報警處理。員警當下處理時，進而在2人同居住查獲1個K盤，K盤上有K他命殘渣，帶回派出所驗尿液，2 人都三級毒品陽性反應，警詢後依違反毒品危害防制條例移請台南市警局裁罰。

台南市警四分局育平派出所於9月10日9點多接獲民眾報案表示「愛貓遭竊」，員警到場了解為何姓女子與同居王姓男友因感情問題引發糾紛，王負氣將其愛貓帶離居所。

員警當下處理時，除了聞到塑膠異味外，目視客廳周遭還發現置物架上有疑似裝有毒品的透明藥罐，察覺有異，進一步詢問何女，則表示透明藥罐是王所有。

為釐清案情，員警先以電話聯絡王將貓咪帶返住處，王返回後，坦承透明藥罐為其所有，另警方再查扣K盤1只，經檢驗透明藥罐、K盤上為K他命殘渣，後續帶回派出所採集王、何女尿液檢驗，均呈三級毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例移請台南市警局裁罰。

第四分局分局長王子雄說，警政署安居緝毒專案重點即是「將毒品危害從社區中清除」，藏匿在大樓、社區中的毒品，都是危險的擴散源，為居民生活帶來風險，安平警將不斷查緝毒品並溯源刨根剷除毒品。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 台南 貓咪

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