找偏僻處試槍 汐止警獲報循線逮人送辦

新北市汐止分局今天表示，日前獲報有人疑似在光復街偏僻處試槍，於是調閱監視畫面攔獲涉案車輛，逮捕1人並循線追緝另1人到案，訊後送辦。

汐止分局以訊息說明，警方於8月24日清晨4時許接獲通報，有人聽到在汐止區光復街的偏僻處傳出槍聲，於是派人前往查看並展開偵辦。

警方調閱監視畫面鎖定1輛銀色自小客車，於3小時內就在汐萬路一段115巷攔獲涉案車輛，當場逮捕36歲李姓男子，並在車內起獲短槍1把、彈匣2個、子彈7發等證物。

警方調查，李男載37歲蘇姓男子到光復街偏僻處試槍，蘇男連開了8槍後，就搭李男的車逃離現場，隨後下車四處藏匿，躲避警方追緝。

警方表示，經追查並掌握蘇男行蹤後，員警於26日凌晨2時許循線在樟樹一路129巷附近將蘇男逮捕到案。訊後，警方依槍砲罪嫌將兩人移送法辦，並持續追溯清查槍枝來源。