找偏僻處試槍 汐止警獲報循線逮人送辦
新北市汐止分局今天表示，日前獲報有人疑似在光復街偏僻處試槍，於是調閱監視畫面攔獲涉案車輛，逮捕1人並循線追緝另1人到案，訊後送辦。
汐止分局以訊息說明，警方於8月24日清晨4時許接獲通報，有人聽到在汐止區光復街的偏僻處傳出槍聲，於是派人前往查看並展開偵辦。
警方調閱監視畫面鎖定1輛銀色自小客車，於3小時內就在汐萬路一段115巷攔獲涉案車輛，當場逮捕36歲李姓男子，並在車內起獲短槍1把、彈匣2個、子彈7發等證物。
警方調查，李男載37歲蘇姓男子到光復街偏僻處試槍，蘇男連開了8槍後，就搭李男的車逃離現場，隨後下車四處藏匿，躲避警方追緝。
警方表示，經追查並掌握蘇男行蹤後，員警於26日凌晨2時許循線在樟樹一路129巷附近將蘇男逮捕到案。訊後，警方依槍砲罪嫌將兩人移送法辦，並持續追溯清查槍枝來源。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言