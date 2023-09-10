女毒蟲恍神停車竟打R檔 警眼尖查獲毒品

台南市警六分局員警執行巡邏勤務時，發現1輛轎車在南區金華路二段闖紅燈，車身搖擺不定上前攔查，員警請30歲蔡姓女駕駛將車輛打至P檔接受盤查，但她眼神呆滯，竟將車輛打R檔。警方進而查獲她涉嫌持有K他命3包，警詢後依毒品防制條例罪嫌法辦。

金華派出所巡佐陳鎮然、警員沈科漢，9月7日凌晨零點多執行巡邏勤務時，在南區金華路二段，見蔡姓女子駕駛轎車於路口闖紅燈，車身搖擺不定，形跡可疑即上前攔查。

員警請蔡姓女駕駛將車輛打至P檔接受盤查時，但她眼神呆滯，無表情反應，竟將車輛打R檔，顯無駕駛操控力。擔心蔡女駕駛車輛可能會危害來往人車，請她下車受檢，警員眼尖看見該女衣物上留有一包可疑白色粉末的夾鏈袋，初驗呈三級毒品愷他命陽性反應。

另於後座腳踏墊及副駕駛座也起獲三級毒品K他命2包，共重逾5公克，並帶返所偵辦及採集尿液。據了解，蔡女坦承涉持有毒品，是向他人買來供自己食用。

台市警六分局長許敏能表示，毒品影響社會治安甚鉅，為防止毒品毒害民眾，警方加強查緝不鬆懈，並將持續追查各類毒品之來源，刨根溯源，除惡務盡，避免毒品危害治安環境，留給民眾安居樂業的生活環境。