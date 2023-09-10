快訊

棒球／林凱威退出亞運、遞補吳念庭 西武球團同意放行

董娘自私將普渡食品全退貨！ 網怒噴：人不要臉天下無敵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女毒蟲恍神停車竟打R檔 警眼尖查獲毒品

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市警六分局員警執行巡邏勤務時，發現1輛轎車在南區金華路二段闖紅燈，車身搖擺不定上前攔查，員警請30歲蔡姓女駕駛將車輛打至P檔接受盤查，但她眼神呆滯，竟將車輛打R檔。警方進而查獲她涉嫌持有K他命3包，警詢後依毒品防制條例罪嫌法辦。

金華派出所巡佐陳鎮然、警員沈科漢，9月7日凌晨零點多執行巡邏勤務時，在南區金華路二段，見蔡姓女子駕駛轎車於路口闖紅燈，車身搖擺不定，形跡可疑即上前攔查。

員警請蔡姓女駕駛將車輛打至P檔接受盤查時，但她眼神呆滯，無表情反應，竟將車輛打R檔，顯無駕駛操控力。擔心蔡女駕駛車輛可能會危害來往人車，請她下車受檢，警員眼尖看見該女衣物上留有一包可疑白色粉末的夾鏈袋，初驗呈三級毒品愷他命陽性反應。

另於後座腳踏墊及副駕駛座也起獲三級毒品K他命2包，共重逾5公克，並帶返所偵辦及採集尿液。據了解，蔡女坦承涉持有毒品，是向他人買來供自己食用。

台市警六分局長許敏能表示，毒品影響社會治安甚鉅，為防止毒品毒害民眾，警方加強查緝不鬆懈，並將持續追查各類毒品之來源，刨根溯源，除惡務盡，避免毒品危害治安環境，留給民眾安居樂業的生活環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市警六分局員警執行巡邏勤務時，發現1輛轎車在南區金華路二段闖紅燈，員警請女駕駛停車接受盤查，查獲她涉嫌持有K他命3包，警詢後依毒品防制條例罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警六分局員警執行巡邏勤務時，發現1輛轎車在南區金華路二段闖紅燈，員警請女駕駛停車接受盤查，查獲她涉嫌持有K他命3包，警詢後依毒品防制條例罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 腳踏墊 台南

延伸閱讀

哥倫比亞總統提議拉美結盟 改變方式打擊毒品

台中多元計程車疑闖紅燈 撞飛騎機車外送員命危

輕熟女開包包竟露出這個 新北正妹女警瞧見當場逮人

攜毒無照駕車攔檢不配合撂人襲警 9人被壓制依法送辦

相關新聞

女毒蟲恍神停車竟打R檔 警眼尖查獲毒品

台南市警六分局員警執行巡邏勤務時，發現1輛轎車在南區金華路二段闖紅燈，車身搖擺不定上前攔查，員警請30歲蔡姓女駕駛將車輛...

輕熟女開包包竟露出這個 新北正妹女警瞧見當場逮人

新北市32歲蕭姓女子日前深夜在三重1間超商門口徘徊時，見到巡邏的保大警員頓時神色緊張，警方上前盤查並要求蕭女出示證件，但...

「變裝賊」落網 在台南市至少犯5起 白河警逮住宅竊賊

嗜賭如命的盧姓男子，涉嫌今年1月起多次侵入民宅行竊，且犯案前還會先變裝相當狡獪，經台南市白河警分局鎖定持搜索票前往盧男嘉...

攜毒無照駕車攔檢不配合撂人襲警 9人被壓制依法送辦

今天凌晨鄭姓男子開車載同張男，行經新北市新莊區中環路一段與瓊泰路口遭警攔查，鄭、張兩男極度不配合還撂來另2車7人到場助陣...

車違停擋巷口 警盤查下一秒…搜扣592包毒品咖啡包送辦

許姓男子5日凌晨人車違停擋住新北市蘆洲三民路198巷口，警方巡經趨前盤查，赫見右前座腳踏墊放著10多包毒品咖啡包，附帶搜...

談太魯閣號發現遺骨 王國材直批：台鐵處理非常不好

交通部長王國材今天下午參加蘇巧慧施政說明會，他表示，針對太魯閣號事件發生後883天，竟又發現遺骨，直批台鐵處理非常不好，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦