輕熟女開包包竟露出這個 新北正妹女警瞧見當場逮人

新北市32歲蕭姓女子日前深夜在三重1間超商門口徘徊時，見到巡邏的保大警員頓時神色緊張，警方上前盤查並要求蕭女出示證件，但蕭女卻側身翻找背包，保大正妹女警許恬恬瞧見蕭女包包中有疑似毒品的夾鏈袋，經搜查後發現大量海洛因、安非他命、毒咖啡包，懷疑蕭女涉嫌販毒，詢後依毒品罪嫌將她移送法辦。

據了解，新北市警局保安大隊第二中隊6日深夜11時許，巡邏經過三重區環河南路時，發現1名裝扮時髦的女子佇足在超商前。當警車逐漸靠近超商旁時，該名女子突然神色緊張不安地左顧右盼，員警察覺異狀於是上前盤查，要求女子出示證件。

但女子不願意配合，僅快速地唸出自己的名字及身分證字號，員警請蕭女提供證件確認身分時，蕭女因不想在員警面前打開她的名牌後背包，於是側身轉到另一個方向翻找背包，保大女警許恬恬眼尖瞧見後背包中有疑似毒品的夾鏈袋，立即要求蕭女打開包包受檢。

蕭女見已無法抵賴，只好乖乖配合盤查，警方在她後背包中共起出海洛因6包（重8.33公克）、安非他命2包（重1.27公克）、毒咖啡包14包（重52.43公克）、搖頭丸1顆及毒品吸食器等，因查獲的毒品數量相當多，警方不排除蕭女除自己施用外還可能有販售給其他人，詢後將蕭女依毒品罪嫌送辦，並持續清查毒品來源。