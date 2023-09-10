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攜毒無照駕車攔檢不配合撂人襲警 9人被壓制依法送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天凌晨鄭姓男子開車載同張男，行經新北市新莊區中環路一段與瓊泰路口遭警攔查，鄭、張兩男極度不配合還撂來另2車7人到場助陣，與警爆發發激烈衝突，造成3警肢體擦挫傷，經線上快打警力趕抵壓制9人，並在鄭男車內查扣毒品，一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，鄭姓男子（32歲）今天凌晨開車載同張姓男子（29歲），途中行經新北市新莊區中環路一段與瓊泰路口，被警方所設取締酒駕攔截點攔下盤查。鄭男因攜帶毒品心虛連同張男不配合警方盤查，過程中還撂來另2車7人到場助陣。

雙方在路上爆發衝突拉扯，過程中石姓男子（20歲）揮拳毆傷警員劉柏麟鼻樑，警員李柏亨、尤逸帆手腳等多處擦挫傷，經通報線上24名快打警力趕抵，將9人壓制在地，經搜索鄭男車內果然查獲24包毒品咖啡包（總毛重103公克）、2包K他命（總毛重3.85公克）、開山刀2把、西瓜刀1把、折疊刀2把、彈簧刀2把等證物一併帶回偵辦。

偵詢時鄭男坦承持有吸毒，警詢後依妨害公務罪、毒品、傷害等罪嫌將鄭男、張男，石男、曹男（24歲）、林男（22歲）、蔡男（26歲）、蔡男（20歲）、張男（21歲）、許男（21歲）等9人移送法辦，另無照駕車依法開單舉發。

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鄭、張兩男不配合警方盤查，還撂來7人到場助陣，警以優勢警力壓制9人，搜出毒品咖啡包、K他命依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
鄭、張兩男不配合警方盤查，還撂來7人到場助陣，警以優勢警力壓制9人，搜出毒品咖啡包、K他命依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
3名員警遭鄭男等9人毆傷，警方出動快打警力趕抵壓制9人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
3名員警遭鄭男等9人毆傷，警方出動快打警力趕抵壓制9人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
鄭、張兩男不配合警方盤查，還撂來7人到場助陣，警以優勢警力壓制9人，搜出毒品咖啡包、K他命依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
鄭、張兩男不配合警方盤查，還撂來7人到場助陣，警以優勢警力壓制9人，搜出毒品咖啡包、K他命依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
3名員警遭鄭男等9人毆傷，警方出動快打警力趕抵壓制9人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
3名員警遭鄭男等9人毆傷，警方出動快打警力趕抵壓制9人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
鄭、張兩男不配合警方盤查，還撂來7人到場助陣，警以優勢警力壓制9人，搜出毒品咖啡包、K他命依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
鄭、張兩男不配合警方盤查，還撂來7人到場助陣，警以優勢警力壓制9人，搜出毒品咖啡包、K他命依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
3名員警遭鄭男等9人毆傷，警方出動快打警力趕抵壓制9人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
3名員警遭鄭男等9人毆傷，警方出動快打警力趕抵壓制9人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

毒品 吸毒

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