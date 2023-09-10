車違停擋巷口 警盤查下一秒…搜扣592包毒品咖啡包送辦

許姓男子5日凌晨人車違停擋住新北市蘆洲三民路198巷口，警方巡經趨前盤查，赫見右前座腳踏墊放著10多包毒品咖啡包，附帶搜索車內於後座再查獲其他毒品及咖啡包，經警盤點共查扣592包毒品咖啡包、21包K他命一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌送辦，另違停擋到依道交條例開處。

據了解，許姓男子（33歲）目前無業有多項前科的他，這個月5日凌晨帶著大量毒品咖啡包及K他命，開車來到新北市蘆洲區三民路等人。許男因人車違停擋住三民路198巷口，被轄區三民派出所副所長蔡長欽、警員林宏勳、杜順欽巡經發現，認定許男違規事實明確趨前盤查，赫見許男車內右前座腳踏墊放著10多包疑似毒品咖啡包。

經從車內拿出使用毒品快篩試劑檢驗，果然是毒品咖啡包，當場喝令許男蹲下上銬逮捕。經警方附帶搜索車內，又於後座一只塑膠袋內查獲大量毒品咖啡包、K他命，現場盤點共查扣總毛重2361.2公克592包毒品咖啡包、總毛重52.3公克21包毒品K他命，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦；另違停擋道部分則依道路交通管理處罰條例第56條第1項第5款之規定，開處600元以上1200以下罰鍰。