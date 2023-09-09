她貼「糖果請找我」拿白糖當毒品賣 釣出條子下場曝

有多項前科紀錄的潘姓女子為籌錢購毒，在LINE社群「大桃園交友」內張貼「糖果請找我」等隱含販毒訊息，遇新北市警新莊分局福營派出所員警執行網路巡邏，佯裝買家談妥價碼約定龜山超商面交，潘女以1小包白色透明晶體交貨並收錢後，立刻遭警逮捕，雖然帶返警所檢驗，發現白色透明晶體其實是砂糖而非安毒，仍依詐欺罪送辦，桃園地檢署偵結，依法將潘女起訴。

據了解，潘女在台北、桃園、苗栗、台中、嘉義、台南及花蓮各地犯下娃娃機竊案、酒後駕車、誘拐未成年少女離家、吸毒等10餘起案件，目前正因與吳姓丈夫今年5月上旬在花蓮縣鳳林鎮洗劫一家娃娃機店，得手上萬元逃逸大半個月終於落網，法官考量吳氏夫妻犯案多起，且有反覆再犯為由，遭檢方聲押獲准後，翌日夫妻倆欲以書信互通訊息，遭法官認為有勾串共犯之虞，裁定夫妻倆於羈押期間禁止接見、通信，潘女提抗告遭花蓮高分院駁回。

起訴指出，戶籍在新屋區戶政事務所的26歲潘女，明知她並無二級毒品安非他命可供販售，基於詐欺取財的犯意，去年10月27日上午在通訊軟體LINE社群張貼「03找（糖果圖示）請找我（舉手圖示）要得請＋（飛機圖示）＠bywei」等隱含販毒的訊息。

正巧遇新莊警分局福營所員警網路巡邏發現，於是佯裝購毒者，使用通訊軟體Telegram帳號與潘女接洽，潘向喬裝員警佯稱「我有安非他命可賣」，雙方談妥以2500元交易1公克安毒，約定同年11月2日晚間10點在龜山區萬壽路超商前交易，當潘女依約抵達收取喬裝員警的2500元後，交付號稱1公克的白色透明晶體1包，員警當場表明身分將她逮捕。

經警方以毒品試劑檢驗，發現潘女交付的內容物其實是砂糖，雖然不能以毒品罪將她移送法辦，但仍依詐欺取財未遂罪送辦。

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