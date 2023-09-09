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她駕車違規謊報身分頻發抖 警揭穿真相搜出毒品

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄陳姓女子開車違規遇警方攔查，卻謊報姊姊的身分，經員警識破，查出她因毒品通緝，她央求「過2天再去報到」被拒，警方並搜出她攜帶毒品，逮捕她移送法辦。

據了解，9月7日晚間10時許，陳姓女子（32歲）開車經過高雄市小港區桂陽路，在畫有雙黃線的路段違規迴轉，才遇小港警分局員警攔車取締。

陳女自稱沒帶身分證，向員警報姊姊的身分證字號受檢，但員警以小電腦查詢身分，卻發覺她與照片上的人不太像，要求她說出真實身分。陳女支吾其詞，說話有些發抖，求警方說「能不能過2天再去報到」，立即被警方拒絕，後來警方查她的轎車車籍，戳破她的謊言，她才承認因案通緝。

警方查出陳女涉毒品案，6月檢經高雄地檢署發布通緝，立刻對她附帶搜索，在她的皮包內，查獲6包安非他命及1包K他命，她才說出怕進勒戒所謊報身分。全案經警詢後，依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳姓女子開車違規遇警攔查，她謊報身分仍被警方戳破謊言。記者林保光／翻攝
陳姓女子開車違規遇警攔查，她謊報身分仍被警方戳破謊言。記者林保光／翻攝
陳姓女子（右）開車違規遇警攔查。記者林保光／翻攝
陳姓女子（右）開車違規遇警攔查。記者林保光／翻攝

毒品 通緝 身分證

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