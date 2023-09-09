聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／嚴防海線鬥毆事件再起 台中警這3天深夜強力掃蕩
台中市梧棲區昨天凌晨一家KTV前發生兩派人馬鬥毆事件，釀1死1傷，警方5小時內火速緝捕歸案，為嚴防特定人士效仿，清水警分局昨起規畫3天專案性臨檢勤務，並查獲64歲楊嫌違反公共危險罪嫌移送法辦。
周五周末夜，許多民眾相約前往KTV歡唱聚會。台中市清水警分局昨起規畫連續3日實施專案性臨檢勤務，分局長蔡慶星說，3日專案期間，針對易茲事場所等進行密集性臨（路）檢勤務，針對非法槍械、黑道幫派及毒品案件，加強檢肅查緝。
昨天凌晨1點多，兩派人馬鬥毆事件，造成18歲王男傷重不治與15歲王姓少年受傷，讓梧棲地區居民議論紛紛。警方針對少年聚集場所及黑道幫派據點、營業或圍事場所，同步實施威力掃蕩臨檢勤務。
首日專案性臨檢勤務昨晚，清水警分局規畫40名警力，針對轄區KTV、酒店等場所，實施臨檢勤務，查獲64歲楊嫌觸犯公共危險罪嫌，當場移送法辦。
警方指出，昨晚於包廂臨檢時，民眾當場表示，選擇今晚來歡唱正確，因為有警方實施臨檢，讓善良老百姓更加安全性。
蔡慶星表示，針對街頭聚眾鬥毆及任何暴力犯罪，警方一定會強勢執法、快速打擊、短期內迅速破案，並將持續針對易滋事場所及特定營業場所，實施重點、密集方式臨（路）檢勤務等方式，保障轄區民眾安居樂業、維護優質生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言