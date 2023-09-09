快訊

大直損鄰案王鴻薇等人按鈴提告基泰 北檢：已分他字案偵辦

摩洛哥爆120年來最強震！規模6.8 建築物倒塌近300人死、現場畫面曝

學霸就該讀醫？台大醫學生休學創業 「不想活成社會規範樣子」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／嚴防海線鬥毆事件再起 台中警這3天深夜強力掃蕩

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市梧棲區昨天凌晨一家KTV前發生兩派人馬鬥毆事件，釀1死1傷，警方5小時內火速緝捕歸案，為嚴防特定人士效仿，清水警分局昨起規畫3天專案性臨檢勤務，並查獲64歲楊嫌違反公共危險罪嫌移送法辦。

周五周末夜，許多民眾相約前往KTV歡唱聚會。台中市清水警分局昨起規畫連續3日實施專案性臨檢勤務，分局長蔡慶星說，3日專案期間，針對易茲事場所等進行密集性臨（路）檢勤務，針對非法槍械、黑道幫派及毒品案件，加強檢肅查緝。

昨天凌晨1點多，兩派人馬鬥毆事件，造成18歲王男傷重不治與15歲王姓少年受傷，讓梧棲地區居民議論紛紛。警方針對少年聚集場所及黑道幫派據點、營業或圍事場所，同步實施威力掃蕩臨檢勤務。

首日專案性臨檢勤務昨晚，清水警分局規畫40名警力，針對轄區KTV、酒店等場所，實施臨檢勤務，查獲64歲楊嫌觸犯公共危險罪嫌，當場移送法辦。

警方指出，昨晚於包廂臨檢時，民眾當場表示，選擇今晚來歡唱正確，因為有警方實施臨檢，讓善良老百姓更加安全性。

蔡慶星表示，針對街頭聚眾鬥毆及任何暴力犯罪，警方一定會強勢執法、快速打擊、短期內迅速破案，並將持續針對易滋事場所及特定營業場所，實施重點、密集方式臨（路）檢勤務等方式，保障轄區民眾安居樂業、維護優質生活環境。

清水警分局昨起規畫連續3日實施專案性臨檢勤務，昨規畫40名警力，針對轄區KTV、酒店等場所，實施臨檢勤務。圖／台中市警察局清水分局提供
清水警分局昨起規畫連續3日實施專案性臨檢勤務，昨規畫40名警力，針對轄區KTV、酒店等場所，實施臨檢勤務。圖／台中市警察局清水分局提供
清水警分局昨起規畫連續3日實施專案性臨檢勤務，昨規畫40名警力，針對轄區KTV、酒店等場所，實施臨檢勤務。圖／台中市警察局清水分局提供
清水警分局昨起規畫連續3日實施專案性臨檢勤務，昨規畫40名警力，針對轄區KTV、酒店等場所，實施臨檢勤務。圖／台中市警察局清水分局提供

臨檢 鬥毆 KTV 台中市

延伸閱讀

台中梧棲3少年KTV刺死人送少年法庭 其餘3同夥全交保

彰化溪湖鳳凰會館成了移工歡樂城 違建報拆夷為平地

影／跟女友談分手遭搶話筒 台中KTV少年憤持蝴蝶刀刺死18歲男

尋找「娜娜」！女遭威脅吃子彈還是被活埋 傳條通商圈黑道現蹤

相關新聞

躺著就沒事？桃園通緝男躲花園露出腳 反引警關心尷尬落網

桃園市桃園區一名張姓男子昨晚在路邊發現巡邏員警，情急之下躲進花園躺下，沒想到不小心露出雙腳，反而引起警方注意上前關心，結...

她駕車違規謊報身分頻發抖 警揭穿真相搜出毒品

高雄陳姓女子開車違規遇警方攔查，卻謊報姊姊的身分，經員警識破，查出她因毒品案通緝，她央求「過2天再去報到」被拒，警方並搜...

影／嚴防海線鬥毆事件再起 台中警這3天深夜強力掃蕩

台中市梧棲區昨天凌晨一家KTV前發生兩派人馬鬥毆事件，釀1死1傷，警方5小時內火速緝捕歸案，為嚴防特定人士效仿，清水警分...

他帶著平安符沒用 北巿警攔查搜出73個毒品果汁包

台北市大安警分局安和路派出所副所長許晉嘉，這個月4日深夜11時許，在市民大道與光復南路口一帶執行路檢勤務，警方發現25歲...

男遭多人連2輪爆打致死丟包嘉義田野 主嫌逃亡4天投案

28歲錢姓男子疑因債務糾紛，6天前深夜在嘉義縣治特區當街遭多人涉押走痛毆，隔日凌晨丟包鹿草鄉路邊死亡。昨晚蘇姓主嫌及另名...

僅因5萬元債務…嘉義男遭痛毆丟包致死 主嫌逃亡4天到案

嘉義縣4日發生錢姓男子因債務遭毆打後丟包致死命案，警方陸續帶回8人，曾男羈押禁見、3人交保、4人飭回，主嫌蘇姓男子及另1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦