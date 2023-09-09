影／嚴防海線鬥毆事件再起 台中警這3天深夜強力掃蕩

台中市梧棲區昨天凌晨一家KTV前發生兩派人馬鬥毆事件，釀1死1傷，警方5小時內火速緝捕歸案，為嚴防特定人士效仿，清水警分局昨起規畫3天專案性臨檢勤務，並查獲64歲楊嫌違反公共危險罪嫌移送法辦。

周五周末夜，許多民眾相約前往KTV歡唱聚會。台中市清水警分局昨起規畫連續3日實施專案性臨檢勤務，分局長蔡慶星說，3日專案期間，針對易茲事場所等進行密集性臨（路）檢勤務，針對非法槍械、黑道幫派及毒品案件，加強檢肅查緝。

昨天凌晨1點多，兩派人馬鬥毆事件，造成18歲王男傷重不治與15歲王姓少年受傷，讓梧棲地區居民議論紛紛。警方針對少年聚集場所及黑道幫派據點、營業或圍事場所，同步實施威力掃蕩臨檢勤務。

首日專案性臨檢勤務昨晚，清水警分局規畫40名警力，針對轄區KTV、酒店等場所，實施臨檢勤務，查獲64歲楊嫌觸犯公共危險罪嫌，當場移送法辦。

警方指出，昨晚於包廂臨檢時，民眾當場表示，選擇今晚來歡唱正確，因為有警方實施臨檢，讓善良老百姓更加安全性。