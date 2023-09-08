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小網紅人氣高！警察媽幫管理粉專疑涉兼職 桃警函請銓敘部判定
下個月將滿5歲，說得一口流利台語的「紅豆妹（阿豆）」，因為古靈精怪的模樣在Instagram、臉書分別擁有33.5萬、16萬名粉絲，近期參與MV拍攝，更是人氣暴漲，由於粉專陸續出現業配文，讓身為警職、管理粉專的廖姓母親引發兼職爭議，對此，桃市刑警大隊稍早說明，為顧及同仁權益及避免違反公務人員服務法，上月底已主動去函銓敘部，將視銓敘部函釋違反與否，再依相關規定辦理。
桃市刑警大隊副大隊長許木生回應說明，刑大於8月底聽聞在人事室擔任偵查佐的廖姓同仁，在下班時間經營臉書和IG等社群平台，播出自己與女兒「紅豆妹（阿豆）」的生活影片和照片，疑似有置入商業廣告、代言產品等情事。
許木生表示，為顧及廖姓同仁的權益，以及避免違反公務員服務法之虞，單位主動於8月31日以電子郵件將相關情節請示銓敘部函釋，是否有違反公務員服務法等相關法規，將待回覆後再依規定辦理。
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