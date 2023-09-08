小網紅人氣高！警察媽幫管理粉專疑涉兼職 桃警函請銓敘部判定

下個月將滿5歲，說得一口流利台語的「紅豆妹（阿豆）」，因為古靈精怪的模樣在Instagram、臉書分別擁有33.5萬、16萬名粉絲，近期參與MV拍攝，更是人氣暴漲，由於粉專陸續出現業配文，讓身為警職、管理粉專的廖姓母親引發兼職爭議，對此，桃市刑警大隊稍早說明，為顧及同仁權益及避免違反公務人員服務法，上月底已主動去函銓敘部，將視銓敘部函釋違反與否，再依相關規定辦理。

桃市刑警大隊副大隊長許木生回應說明，刑大於8月底聽聞在人事室擔任偵查佐的廖姓同仁，在下班時間經營臉書和IG等社群平台，播出自己與女兒「紅豆妹（阿豆）」的生活影片和照片，疑似有置入商業廣告、代言產品等情事。

許木生表示，為顧及廖姓同仁的權益，以及避免違反公務員服務法之虞，單位主動於8月31日以電子郵件將相關情節請示銓敘部函釋，是否有違反公務員服務法等相關法規，將待回覆後再依規定辦理。

下個月即將滿5歲的小網紅「紅豆妹（阿豆）」因人氣暴漲，業配文邀約不斷，讓身為警職兼女兒粉專管理者的廖姓母親惹上公務員是否兼職的疑慮，桃市刑大稍早說明，已去函銓敘部判定。記者陳恩惠／攝影