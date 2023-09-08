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補習班美語老師怕「斷糧」 竟當自耕農種出市值250萬元大麻

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

來自加拿大35歲陳嫌，在母國有吸食大麻習慣，今年初來台擔任美語補習班教師，竟非法進口大麻種子，在苗栗租屋處栽種、吸食，警方掌握情資，上月底逮捕陳嫌，查扣房內4株大麻植株、大麻花成品472公克、大麻種子等贓物，初估黑市價格上看250萬元。

保三總隊第一大隊掌握情資，由苗栗地檢署宿股張檢察官文傑指揮偵辦，與台中市警局大雅警分局、苗栗縣警局刑大及竹南警分局組成專案小組，上月底直搗陳嫌位於苗栗竹南租屋處，查扣大麻植株4株、大麻花成品472公克、大麻種子及栽種設備、肥料等相關證物。

35歲陳嫌今年1月來台擔任美語補習班外師，陳供稱，母國加拿大成年人吸食大麻屬合法，但台灣將大麻列為違禁品，在加國每公克大麻台幣約2、300元，台灣黑市卻要價十倍，每公克2、3000元，讓他入不敷出，為避免來台「斷糧」，從母國攜帶大麻種子入境台灣，自學栽種。

警方調查，陳嫌由網路學習栽種大麻技術及購買相關設備，在租屋處自行栽種大麻供自己與外國友人施用，上月底收網逮捕陳嫌，並在租屋處查扣大麻植株4株、大麻花成品472公克、大麻種子及栽種設備、肥料等相關證物，初估市價約250萬元。警詢後陳嫌依毒品罪嫌移送，檢方依毒品罪命陳10萬元交保。

陳嫌在台擔任美語外籍教師，為避免「斷糧」，竟從母國加拿大攜帶大麻種子入境台灣，自學栽種，遭警方逮捕。圖／內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊提供
陳嫌在台擔任美語外籍教師，為避免「斷糧」，竟從母國加拿大攜帶大麻種子入境台灣，自學栽種，遭警方逮捕。圖／內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊提供
陳嫌(馬賽克者)在台擔任美語外籍教師，為避免「斷糧」，竟從母國加拿大攜帶大麻種子入境台灣，自學栽種，遭警方逮捕。圖／內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊提供
陳嫌(馬賽克者)在台擔任美語外籍教師，為避免「斷糧」，竟從母國加拿大攜帶大麻種子入境台灣，自學栽種，遭警方逮捕。圖／內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊提供
陳嫌在台擔任美語外籍教師，為避免「斷糧」，竟從母國加拿大攜帶大麻種子入境台灣，自學栽種，遭警方逮捕。圖／內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊提供
陳嫌在台擔任美語外籍教師，為避免「斷糧」，竟從母國加拿大攜帶大麻種子入境台灣，自學栽種，遭警方逮捕。圖／內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊提供
陳嫌(右)在台擔任美語外籍教師，為避免「斷糧」，竟從母國加拿大攜帶大麻種子入境台灣，自學栽種，遭警方逮捕。圖／內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊提供
陳嫌(右)在台擔任美語外籍教師，為避免「斷糧」，竟從母國加拿大攜帶大麻種子入境台灣，自學栽種，遭警方逮捕。圖／內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊提供

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