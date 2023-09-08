板橋幼兒園疑餵藥案 高檢署發回新北檢續查

板橋某幼兒園家長質疑孩子遭餵藥，新北地檢署不起訴彭姓園長等9名教保員。部分家長聲請再議，高檢署認為一審偵查有調查不完備之處，日前將全案發回新北地檢署續查。

全案起於，提告家長認為，幼兒園的園長及教保員今年2月至6月間對13名幼童體罰及不當管教，又將含有管制藥物「苯氮二平類藥物」及含有第4級毒品成分「巴比妥類藥物」放入彩色藥劑或杯子內，餵給37名幼童。

提告家長認定9名教保員涉犯刑法傷害、妨害未滿18歲之人身心健全或發育、藥事法轉讓禁藥罪與毒品危害防制條例罪嫌。

新北地檢署將幼童毛髮送法務部調查局鑑驗，均未檢出「巴比妥類」與「苯二氮平類」藥物；此外，僅有少數委託教保員餵藥內容與幼兒園監視器畫面不符，但這部分另有電子聯絡簿及幼童就醫紀錄佐證。

此外，針對部分幼童及家長證稱教保員給幼童喝「彩虹藥水」或「裝在彩虹杯子裡的水」，新北檢認為，因部分幼童先前與家長陳述與偵述不全然相符，且其餘幼童稱在幼兒園服藥無異常，並未喝過彩虹藥水或看過彩色杯子。

新北檢認為，據調查局鑑驗結果及事證，園長、教保員確實依照家長委託餵藥單餵藥，7月予以不起訴處分。部分家長認為檢方不起訴處分書有缺漏，並提出相關文獻、家長與幼童說法錄音檔、電子聯絡簿向台灣高等檢察署聲請再議。

高檢署指出，8月底收文後，輪分給高檢署檢察官黃冠運偵辦，經慎重審查新北檢處分書理由及告訴人聲請再議的理由，認為一審偵查有不完備之處，告訴人聲請再議有理由，因此將全案發回新北檢續查。