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嘉義男子遭毆打丟包命案 8嫌到案主嫌仍在逃

中央社／ 嘉義市8日電

嘉義縣4日發生錢姓男子因債務遭毆打後丟包致死命案，警方已帶回8人，坦承動手的曾男羈押禁見、3人交保、3人飭回，負責丟棄作案工具的蔡男今天在分局訊問中，主嫌仍在逃。

28歲錢男與蘇姓女友4日深夜騎機車行經縣治特區，遭李姓男子駕駛的自小客車攔下，車上姜姓男子等3人下車，將有債務問題的錢男押上車後駛離，蘇女則記下車號報警求助。

警方調查，錢男被載往義竹鄉偏僻處，遭10餘人持棍棒、鋁棒毆打昏迷後，李男等4人又將錢男準備載回水上鄉，不料中途發現錢男已無氣息，則丟包在鹿草一處偏僻產業道路，警消據報趕往現場，將錢男送醫急救後仍宣告不治。

檢警表示，押人的李男、姜姓男子及1男1女未成年5日投案，錢男疑因積欠蘇姓男子新台幣5萬元的債務，後續無法償還，日前曾被毆打教訓，這次多名凶嫌下手過重，造成錢男送醫不治。檢方複訊後，姜男、李男分別以3萬及5萬元交保，另2名未成年飭回。

警方後續又帶回曾姓、楊姓及丁姓等3名涉案男子，檢方複訊後，楊男飭回、丁男5萬元交保，曾男所述與部分證人不符，檢方昨天向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院表示，曾男雖坦承犯行，但否認有殺人或傷害致死犯行，依證人等人證述、監視器畫面等，涉及殺人等罪嫌重大，且案件主謀尚未到案，顯有相當理由認為曾男為減輕自身罪責，有勾串證人或共犯之虞，故有羈押原因，裁定羈押禁見。

檢警指出，專案小組昨天帶回負責丟棄作案棍棒的蔡姓男子，蔡男被監視器拍到將棍棒丟棄偏僻的排水溝，不過，蔡男極力否認涉案，今天仍在嘉義縣警察局水上分局訊問中。

嘉義 債務

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