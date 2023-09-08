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北巿夫妻檔受檢藏大麻菸草、菸彈 車內飄草味露餡遭逮
張男、余男夫妻檔日前駕駛汽車行經台北市中山區建國北路遭遇員警攔檢，因車內飄出毒品大麻獨特的「草味」，員警進一步查驗，當場查獲2人持有大麻菸草、菸彈、研磨器等物，帶回送辦。
警方調查，台北市保安警察大隊員警8月21日晚上10時許在建國北路上執行路檢，攔停一輛汽車時，該車車窗降下後，車內飄出大麻獨特的「草味」，員警進一步詢問，駕駛23歲張姓男子及乘客23歲余姓男子同意下車配合查證身分，也同意打開隨身包包受檢視，員警即在2人包包內發現裝有菸草的透明包裝即研磨器。
面對員警詢問，2人自知紙包不住火，坦承持有違禁品，但對毒品來源交代不清，員警現場初驗後確定菸草等物呈毒品陽性反應，清查共有大麻菸草4包（21公克）、大麻菸彈52顆、大麻研磨器1個，將2人帶返偵詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。
警方表示，大麻為第二級毒品，成分包含四氫大麻酚，有害身體健康，民眾切勿以身試法，警方將持續加強執法，若有不法定將究辦。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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