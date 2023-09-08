影／跟女友談分手遭搶話筒 台中KTV少年憤持蝴蝶刀刺死18歲男
台中市梧棲區一家KTV今晨發生1死1傷命案！陳姓少年與女友電話談分手，不滿女友話筒遭18歲王姓友人搶走，雙方起口角相約談判；兩派人馬在KTV外叫陣，陳姓少年持預藏蝴蝶刀朝王男猛刺，王傷重送醫不治，另名17歲王姓少年也多處受傷，送醫後已出院。警方5小時內逮捕陳姓少年在內共6人，並在陳住家附近起出以紅包袋裝的蝴蝶刀，全案依殺人罪嫌移送。
今晨1點多，梧棲區大仁路一家KTV發生男女糾紛聚眾鬥毆案，據悉，17歲陳姓少年不滿晚間與17歲蔡姓女友談分手，女友身旁的18歲王姓友人接過話筒，並與陳發生口角爭執，雙方相約今晨1點在KTV外碰面談判。
陳姓少年夥同5人與王男撂7人到場談判，雙方一言不合大打出手，陳姓少年更拿出一把蝴蝶刀朝王男猛刺，造成王男腹部左胸與左後背有開放性傷口，嚴重血胸，大量失血，現場倒地無呼吸心跳，經送醫急救不治；另17歲王姓少年右髖、右手肘撕裂傷，左前頸擦傷，頭皮挫傷，經傷口處置縫合後，已離院。
清水分局偵查隊調查，5小時內專案小組帶回陳姓少年共6人，並於陳住家附近大排起出一把以紅包袋裝的蝴蝶刀；陳姓少年坦承犯案，因畏罪而將凶刀丟棄大排。全案朝殺人罪嫌偵辦，警詢後陳姓少年等6人依法移送。
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