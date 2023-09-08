快訊

小韭菜憂「長榮（2603）第三季EPS不到15元」 網：就算上20能填息嗎？

大直民宅塌陷！女星住隔壁親揭驚險狀況

高雄興建中大樓無施工 今清晨離奇竄出濃煙

影／跟女友談分手遭搶話筒 台中KTV少年憤持蝴蝶刀刺死18歲男

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市梧棲區一家KTV今晨發生1死1傷命案！陳姓少年與女友電話談分手，不滿女友話筒遭18歲王姓友人搶走，雙方起口角相約談判；兩派人馬在KTV外叫陣，陳姓少年持預藏蝴蝶刀朝王男猛刺，王傷重送醫不治，另名17歲王姓少年也多處受傷，送醫後已出院。警方5小時內逮捕陳姓少年在內共6人，並在陳住家附近起出以紅包袋裝的蝴蝶刀，全案依殺人罪嫌移送。

今晨1點多，梧棲區大仁路一家KTV發生男女糾紛聚眾鬥毆案，據悉，17歲陳姓少年不滿晚間與17歲蔡姓女友談分手，女友身旁的18歲王姓友人接過話筒，並與陳發生口角爭執，雙方相約今晨1點在KTV外碰面談判。

陳姓少年夥同5人與王男撂7人到場談判，雙方一言不合大打出手，陳姓少年更拿出一把蝴蝶刀朝王男猛刺，造成王男腹部左胸與左後背有開放性傷口，嚴重血胸，大量失血，現場倒地無呼吸心跳，經送醫急救不治；另17歲王姓少年右髖、右手肘撕裂傷，左前頸擦傷，頭皮挫傷，經傷口處置縫合後，已離院。

清水分局偵查隊調查，5小時內專案小組帶回陳姓少年共6人，並於陳住家附近大排起出一把以紅包袋裝的蝴蝶刀；陳姓少年坦承犯案，因畏罪而將凶刀丟棄大排。全案朝殺人罪嫌偵辦，警詢後陳姓少年等6人依法移送。

陳姓少年疑持蝴蝶刀朝王男猛刺，造成王傷重不治，警方在陳住家附近大排起出放紅包袋的凶刀。圖／台中市警察局清水分局提供
陳姓少年疑持蝴蝶刀朝王男猛刺，造成王傷重不治，警方在陳住家附近大排起出放紅包袋的凶刀。圖／台中市警察局清水分局提供
陳姓少年疑持蝴蝶刀朝王男猛刺，造成王傷重不治，警方在陳住家附近大排起出放紅包袋的凶刀。圖／台中市警察局清水分局提供
陳姓少年疑持蝴蝶刀朝王男猛刺，造成王傷重不治，警方在陳住家附近大排起出放紅包袋的凶刀。圖／台中市警察局清水分局提供

女友 蝴蝶 KTV

延伸閱讀

疑感情糾紛惹殺機！台中KTV少年持刀刺死18歲男

手捧鮮花向女友歐菈求婚？鳳梨本人回應了

83歲男星剛當爸 小54歲女友爆上法院 傳3個月就分手

李奧納多新超模女友「盛世美顏」演繹Michael Kors頂級女裝

相關新聞

疑感情糾紛惹殺機！台中KTV少年持刀刺死18歲男

台中市梧棲區今晨1點多發生命案！陳姓少年疑與18歲王姓男子為紅顏吃醋，兩派人馬相約在KTV外談判，陳姓少年疑持刀刺傷王男...

影／跟女友談分手遭搶話筒 台中KTV少年憤持蝴蝶刀刺死18歲男

台中市梧棲區一家KTV今晨發生1死1傷命案！陳姓少年與女友電話談分手，不滿女友話筒遭18歲王姓友人搶走，雙方起口角相約談...

高雄男駕BMW停公車停靠站睡趴 警看到這幕直接上銬

吳姓男子前天清晨駕駛BMW轎車、開大燈，直接將車停在高雄鳳山區一處公車停靠區，巡邏警網趨前查看，發現吳在車中呼呼大睡，敲...

煮食忘關火？高雄今晨巷弄瓦房冒火舌 獨居老人喪命

高雄大樹區安和街巷弄一處民宅今天上午8時20分許冒出火舌濃煙，警消獲報趕緊前往援救，消防隊緊急灌救，火勢在10分鐘後撲滅...

竹縣工務處長涉貪 疑與竹北天坑案有關

新竹地檢署昨天指揮新竹縣調查站，上午7時許前往新竹縣政府工務處和處長江良淵家中搜索，並在江良淵家中水管搜出100多萬現金...

父拉高中兒種大麻 市值1.5億

彰化楊姓男子擔任業務之餘上網自學栽種大麻技術，透過大陸「淘寶網」購買種子，甚至拉未成年的兒子當「門徒」一起種大麻，檢調上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦