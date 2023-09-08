高雄男駕BMW停公車停靠站睡趴 警看到這幕直接上銬

吳姓男子前天清晨駕駛BMW轎車、開大燈，直接將車停在高雄鳳山區一處公車停靠區，巡邏警網趨前查看，發現吳在車中呼呼大睡，敲車窗將吳叫醒，吳下車掉出吸毒玻璃球、副駕駛座還有白色粉末，吳坦承吸完毒昏睡，被警方上銬逮捕。

鳳山警分局南成派出所警員郭哲榮、鄭又仁前天清晨5時許巡經鳳山區鳳南一路與保安二街口，見一輛白色轎車，違規停在公車停靠站區域，車子還開著大燈，趨前查看駕駛吳姓男子（45歲）在車中呼呼大睡。

警方敲了敲車窗，吳被睡眼惺忪被驚醒，警方告知吳「大哥，這是公車停靠站，你睡飽了？來，下車」，結果吳一下車，腿上吸毒玻璃球掉落，警方瞧見副駕駛座上還有一小包白色粉末。

警方問吳男白色粉末為何物？吳表示「是海洛因」，你剛在車上吸毒？吳乖乖坦承剛吸食完才在車上睡著，警方將吳上銬逮捕，警詢後依違反毒品危害防制條例罪移送偵辦。