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太魯閣號搜出遺骨 台鐵：將1對1向家屬致歉

聯合報／ 記者周彥妤劉宛琳李承穎／台北報導

台鐵局長杜微（中）、台鐵局主秘陳裕謀（左）與運務處副處長梁育裕（右）昨針對太魯閣號遺骨事件鞠躬致歉。記者林伯東／攝影
台鐵局長杜微（中）、台鐵局主秘陳裕謀（左）與運務處副處長梁育裕（右）昨針對太魯閣號遺骨事件鞠躬致歉。記者林伯東／攝影
台鐵太魯閣號事故發生至今逾兩年，近日卻在事故車廂發現遺骨和遺物，輿論譁然，台鐵局長杜微昨在行政院會後表示，會用LINE向家屬致歉，引發家屬不滿，太魯閣家屬委任律師陳孟秀更痛批「荒謬」，台鐵下午則緊急召開記者會滅火，由杜微出面向家屬鞠躬致歉，強調將對家屬進行一對一致歉及關懷，由主管當面向家屬致意。

杜微表示，目前清理出來的遺留物有一六八件，已有八件認領。在檢調完成調查後，台鐵局會再會同相關單位與家屬，進行總清理。

行政院前天召開檢討會議，卻傳出運安會和台鐵局互推責任。

交通部官員表示，台灣過去不曾發生如此嚴重的火車事故，經過此次經驗，發現不少遺物、遺骨，需以機械破壞座椅細搜才能發現，台鐵在面對家屬強烈訴求保留車廂，因過去「沒有經驗」就盡量保存，以致發生此事。

運安會執行長林沛達表示，將針對不同單位的橫向溝通及程序面檢討，預計一個月內完成。杜微則說，將透過關懷小組用LINE或致電方式，向家屬致歉。

不過對於台鐵擬用LINE致歉，太魯閣事故罹難家屬組成的「太魯閣的眼淚」發言人王薇君批評，台鐵雖在事發當下已道歉，但並不正式，更遑論是用通訊軟體，建議台鐵召開記者會公開道歉。鄭文燦則說，前天請台鐵成立關懷小組，必須要採取一對一的方式追蹤。

台鐵下午則是緊急召開記者會，杜微當場鞠躬十秒向家屬鞠躬致歉。他表示，當時僅顧及保存事故車廂，忽略至為關鍵的清車環節，除了協助家屬指認、領取日前搜出的遺留物外，另在尊重家屬意願為前提，台鐵也會對四十九位罹難家屬啟動一對一關懷。至於是否是因說要用LINE道歉，才被迫出面道歉？杜微表示，沒這回事，是很誠心跟家屬、社會致歉。

台鐵 杜微 運安會 交通部 火車 太魯閣撞車事故

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