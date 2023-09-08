竹縣工務處長涉貪 疑與竹北天坑案有關

新竹縣政府工務處昨天上午遭新竹地檢署指揮新竹縣調查站發動搜索，疑與釀成竹北天坑的「豐采520」案有關。本報資料照片 新竹地檢署昨天指揮新竹縣調查站，上午7時許前往新竹縣政府工務處和處長江良淵家中搜索，並在江良淵家中水管搜出100多萬現金，檢調人員帶回江良淵與一名公務員至調查站訊問；據知情人士指出，該案疑與釀成竹北天坑的豐采五二○案有關，檢調昨漏夜偵訊，全案朝貪汙治罪條例罪嫌方向偵辦。

豐采五二○建案周邊道路10個月出現5次「天坑」，甚至有車輛掉入坑洞中，引起居民恐慌，社會矚目，新竹縣府判定建商開挖地下室抽取地下水導致土砂層流失等因素，造成道路坍塌，依公共危險罪嫌函送偵辦；檢方第一波針對業者進行約談、調查，第二波針對公務機關調查是否涉有弊案，查出工務處疑涉嫌收賄放水使照、建照核發。

檢調昨在工務處長江良淵家中水管搜出100多萬現金，江與一名公務員疑涉貪瀆，被帶回偵訊，新竹地檢署表示，因偵查不公開，無法透露案情；新竹縣長楊文科說，整起案件他相當驚訝，江良淵是工作非常努力、盡責的處長，他尊重司法調查，但也希望司法調查能盡速查清真相，毋枉毋縱。

新竹縣工務處遭爆收賄並非首次，前任新竹縣工務處長林鶴斯於2018年擔任工務處技正期間，涉嫌收受萬喬豐工程技術顧問公司15萬元賄款，以洩漏評選委員建議名單、勾選特定評選委員方式，協助取得竹縣府發包的道路及橋樑安全檢測標案，雙方還利用學校演講機會交付賄款。