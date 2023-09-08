聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹縣工務處長涉貪 疑與竹北天坑案有關
新竹地檢署昨天指揮新竹縣調查站，上午7時許前往新竹縣政府工務處和處長江良淵家中搜索，並在江良淵家中水管搜出100多萬現金，檢調人員帶回江良淵與一名公務員至調查站訊問；據知情人士指出，該案疑與釀成竹北天坑的豐采五二○案有關，檢調昨漏夜偵訊，全案朝貪汙治罪條例罪嫌方向偵辦。
豐采五二○建案周邊道路10個月出現5次「天坑」，甚至有車輛掉入坑洞中，引起居民恐慌，社會矚目，新竹縣府判定建商開挖地下室抽取地下水導致土砂層流失等因素，造成道路坍塌，依公共危險罪嫌函送偵辦；檢方第一波針對業者進行約談、調查，第二波針對公務機關調查是否涉有弊案，查出工務處疑涉嫌收賄放水使照、建照核發。
檢調昨在工務處長江良淵家中水管搜出100多萬現金，江與一名公務員疑涉貪瀆，被帶回偵訊，新竹地檢署表示，因偵查不公開，無法透露案情；新竹縣長楊文科說，整起案件他相當驚訝，江良淵是工作非常努力、盡責的處長，他尊重司法調查，但也希望司法調查能盡速查清真相，毋枉毋縱。
新竹縣工務處遭爆收賄並非首次，前任新竹縣工務處長林鶴斯於2018年擔任工務處技正期間，涉嫌收受萬喬豐工程技術顧問公司15萬元賄款，以洩漏評選委員建議名單、勾選特定評選委員方式，協助取得竹縣府發包的道路及橋樑安全檢測標案，雙方還利用學校演講機會交付賄款。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言