高雄特警荷槍實彈攻堅破製毒廠　逮5嫌起出1310包毒品

蔣姓和詹姓男子組販毒集團，在高雄租透天厝，和3手下以機器分裝毒品，日製8000包；因違停遭檢舉，市刑大警方暗中查訪，發現是製毒工廠，會同保大特警荷槍實彈攻堅逮5嫌，起出1310包毒咖啡包，2800公克1粒眠、600公克K毒等物，蔣、詹兩嫌遭檢方聲押獲准，另3人交保候傳。

刑大偵三隊警方日前獲報指稱，鳳山區新樂街一處老舊透天厝的民眾常在巷弄違停汽機車，於是會同鳳山警分局暗中查訪，發現屋內的人在夜晚出沒，經鎖定車號追查，查出屋內的人是毒品通緝犯詹姓男子（28歲）和蔣姓男子（26歲），詹、蔣兩人以及3名手下在屋內從事分裝製毒。

警方研判集團5月17日認時機成熟，會同保大特警荷槍實彈前往攻堅，衝上2樓逮獲蔣、詹二人，以及詐欺通緝犯陳姓男子（27歲）、兩名各為25歲和21歲的林姓男子。

警方另在一樓起出重2800公克的一粒眠、約600公克的K他命，以及已分裝完成的1310包毒咖啡包，重3000公克的卡西酮、以及封口機、智能分裝機、包裝袋、電子磅秤、毒品混合原料1批，另有點鈔機及20萬餘元贓款等物。

詹、蔣兩名主嫌及3名手下對於毒品來源、賣至何處堅決吐實，否認販毒，警詢後被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，高雄地檢署檢察官認詹、蔣兩人涉嫌重大有串證之虞，聲請羈押獲准，另3人交保候傳。