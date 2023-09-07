台北關僅靠大數據分析 查獲桃機最大宗旅客藏毒闖關案

關務署台北關透過大數據分析，成功在桃機查獲4名泰國籍旅客夾帶市價超過3億的50公斤海洛英毒品闖關案；據了解，4人被逮後皆辯稱是受另外一名泰國人委託，以每人約新台幣3萬元酬勞為代價，將一批編織布料帶到台灣，並不知道布料內藏有海洛英，海關初步偵訊後分別交由調查局、航警局繼續偵辦。

台北關在本月1日，透過大數據分析入境旅客資料時，發現一班下午近3時由泰國曼谷入境的航班中，有一批30人的旅行團數據異常，並鎖定其中2名旅客，不料另有2名旅客的托運行李經X光機儀檢後也顯像異常，海關待4人領取行李後立即帶往海關室開箱檢查，果然這4件行李中都發現一塊以塑料袋包裝，長約300公分、寬約60公分的泰式手工編織布。

知情人士透露，每一塊編織布上都黏著約20塊塑料袋包裝的白色粉末，經儀器檢驗後確定是一級毒品海洛英，這4塊編織布分別夾藏近4公斤、12多公斤及2份16多公斤的海洛英粉末，總重共50公斤，市價超過3億元新台幣。

據了解，台北關本次並未事先獲得情資，僅靠大數據分析就查獲桃機啟用以來最大宗旅客藏毒闖關案。這批市價超過新台幣3億原的50公斤海洛英由海關數據分析查獲，所以其中35公斤及2名嫌犯移給調查局偵辦，剩下15公斤和另2名嫌犯則是移給與海關一同監看托運行李X光機儀檢的航警局偵辦。