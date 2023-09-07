影／淘寶買種子、拉18歲兒種大麻 彰透天厝藏驚人1.5億毒品

彰化楊姓男子擔任業務之餘上網自學栽種大麻技術，還自稱透過「淘寶網」買種子，並和剛滿18歲的兒子一同在和美鄉下種植大麻，調查局台中市調處接獲檢舉蒐證，上周颱風過境時到場搜索，當場查扣2.7公斤乾燥成品、338株大麻活株，估計市價破1億5000萬元，可供50萬人施用。

台中市調處指出，約半年接獲民眾檢舉稱和美鎮鄉下1棟透天厝內常飄出異常氣味，且味道濃厚類似九層塔、夜來香的味道，懷疑可能有人在裡面種植大麻，全案報請彰化地檢署檢察官蔡奇曉指揮，蒐證數月後，估計可能已經採收準備出貨，趁著9月3日海葵颱風來襲前搜索。

檢調發現，現場透天處為楊姓男子（45歲）承租，並和剛滿18歲的兒子一同將住處當作大麻農場，而楊男平時從事業務有正常工作，卻看上種植大麻販賣企圖謀取暴利，並找剛高中畢業的兒子擔任助手。

檢調查出，楊男和兒子都沒有同業相關背景，卻透過國外網站學習大麻種植技術，並自稱從網購平台「淘寶網」上購買大麻種子，利用鄉間透天厝隱蔽並內架設用電子器材24 小時管控溫度、濕度及照明，培育出的大麻活株品質相當高，另調查人員也很訝異。

楊男的兒子則供稱，剛高中畢業，因爸爸要他幫忙控制溫度、澆水，自己因「聽爸爸的話」就一起加入種植行列。

檢調當時在透天厝內一共查扣338株大麻、2.7公斤的乾燥大麻花成品，及種植器具大瓦數高亮度燈具、大麻栽種專用化學營養藥劑，初估整批大麻市價破1億5000萬元，可供50萬元施用。

台中市調處詢後依製造第二級毒品罪嫌將楊姓父子移送彰化地檢署偵辦，因楊男本身另案未執行，檢察官複訊後直接命其發監，楊的兒子則因部分行為時仍是少年，交由少年法庭審理。

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