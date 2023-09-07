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四海幫前堂主儲有成5年前私行拘禁討債犯20罪 這原因判刑7月

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

儲有成曾為四海幫海南堂主，涉嫌多起暴力討債案件，其中兩案他因李女欠債，兩度密謀分工挾持李女及2名林男，利用人數優勢要脅討債，3人遭拘禁暴力對待直到籌到錢，儲才肯放人，事後受害人報案，警陸續將儲等4人逮捕送辦，近日法院依儲男犯私行拘禁等20罪，將他判刑7月。

今年6月中，儲有成夥同張姓女友，設局擄走建商主管，並強迫他簽下2100萬巨額本票，交付60萬現金，直到7月中，警方才循線逮獲儲等一行同夥，但這並非儲首次犯案，早在6年前，他已犯下多起私行拘禁、擄人勒索、逼簽本票等暴力罪刑。

最新一只判決書中，儲有成因李女積欠他債務，找上曾允諾願為李女還債的林男見面，但林男卻避不見面，儲有成氣得與洪姓、劉姓、許姓與邵姓（通緝中）等4人密謀分工討債。

過程中，同夥洪男先約出林見面，待他現身，一行人遂以矇住雙眼、綑綁雙手方式，將林帶往劉男住處，並在廚房脫去林上衣，以強暴手段控制行動自由，強逼他償還款項後，才將他釋放。

2018年8月下旬，儲有成得知李女有向邵男求助，遂指示不知情的邵男將李女帶往某處廢棄眷村空地，利用人數優勢，儲脅迫李女聯繫另名林男，林男依約駕駛李女車輛前往李女被拘禁的廢棄眷村。

不過，林男一到，儲男竟強逼林在該空地行交互蹲跳及伏地挺身耗費體力，持續脅迫李女清償債務，後又將李女、林男二人強押至某間辦公處所看管脅迫，直至隔日半夜11時許，李女終於籌得款項，李、林二人才得以自由離去。

雖儲有成坦承犯行，且他素行不良有過多次妨害自由、傷害、恐嚇取財等前科，不過，合議庭審酌，儲與友人皆與李、林二人達成和解，並為之求情從輕量刑，因此，判處儲有成7月徒刑，洪姓、劉姓、許姓等人皆3月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

曾任四海幫海南堂護法的儲有成，多年前替手下處理糾紛，涉嫌率眾強押兩名被害人，私行拘禁打斷手腳，再棄置路旁，被警方提報為治平對象檢肅到案。記者熊迺祺／攝影
曾任四海幫海南堂護法的儲有成，多年前替手下處理糾紛，涉嫌率眾強押兩名被害人，私行拘禁打斷手腳，再棄置路旁，被警方提報為治平對象檢肅到案。記者熊迺祺／攝影
今年7月高雄檢警逮捕四海幫海南堂涉嫌擄走建設公司主管的六名犯嫌，包含主嫌儲有成。記者林保光／攝影
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