太魯閣車廂見遺骸 台鐵、運安會踢皮球

太魯閣號事故列車車廂日前發現頭蓋骨、多件遺物；檢警4日到七堵機務段搜索前六節車廂，又發現疑似骸骨及大批非車廂物品。記者邱瑞杰／翻攝 台鐵太魯閣號事故釀四十九死、二一三人輕重傷，事發至今逾兩年，卻仍在車廂內找到遺骸，各界驚愕。行政院副院長鄭文燦昨邀各單位檢討。據掌握，台鐵官員認為法院還在審理、運安會後續還要調查，因此保留車廂；但運安會強調，調查事故經過，並未禁止台鐵清理車廂。

鄭文燦會上裁示，不是要把責任推給誰，但確有疏失，行政院要向家屬道歉。法務部政次陳明堂說，法醫研究所會盡快辨認死者身分，發還家屬。

據悉，台鐵局官員在會上指出，家屬一大訴求就是原狀保留事故車廂，且考量法院還在審理，運安會接續調查中，車廂需保存維持現況，直到第七、第八車廂送到富岡機廠，都沒清理。不過官員也坦言，未想到車上還有骨骸，只是希望證據保留、維持現狀，此事有疏漏，會檢討作業規定。

但運安會官員反駁，指當時派遣十八名人員進入事故車廂調查，期間不會影響其他單位作業，比如說「清理車廂」，且每次都會同台鐵人員進入，最後一次進入車廂是二○二一年四月廿七日，後續留給台鐵處理。

政委羅秉成認為，「保留」不是不用清，台鐵有很大誤解。立委趙正宇認為，在運安會結案前，按照運輸事故調查法規定，只有運安會可以破壞車體、細部檢查，這絕對是運安會的重大疏失；台鐵認錯道歉只是第一步，後續的處置檢討才是重中之重。

運安會表示，相關單位認知事發時各司其職，以致橫向聯繫有疏漏，向家屬表達最大歉意。交通部政次胡湘麟則說，已要求台鐵盡速完成清車，並制定、完善相關標準作業程序，暫先不談究責。