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桃園19歲男助友討債深夜押人上山痛毆 下場曝光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市19歲劉姓男子獲悉李姓友人與江姓少年有數千元債務糾紛，去年4月間某夜，趁江姓少年與潘姓等3名友人在龜山區超商用餐聊天時，夥同張姓、朱姓少年把江及潘2人強押至龍潭、楊梅區交界的乳姑山痛毆，幸經江少的同行友人報警，江、潘最後遭劉等丟包至平鎮區某超商外；桃園地檢署偵結，將劉、張男依妨害自由、傷害等罪起訴，並請法院依少年事件處理法加重其刑，同案朱姓少年則移送桃園地院少年法庭審理。

起訴指出，家住桃市平鎮區的劉姓男子，由於得知李姓友人與當時17歲的江姓少年友債務糾紛，去年4月19日晚間9點26分，夥同張男、朱姓少年自告奮勇要去討債，由朱姓少年駕租來轎車，搭載劉與另3名姓名年籍不詳男子，張男則駕另輛車搭載不知情的柯男前往，抵達龜山區某超商，趁江姓少年與潘及許姓等4人在用餐聊天時，將江少和潘男強押上車，除以口罩蒙住江、潘雙眼，並派人坐在2人左右限制行動，隨即將2人載至龍潭、楊梅區交界處的乳姑山山區。

江姓少年指控，2人被押至偏僻山區後，他的頭部與腹部先後遭劉、張徒手痛毆，導致他的左眼及腹部等多處紅腫瘀青，幸好當他被架上車後，另2名許姓友人趕緊報警處理，桃市警龜山分局警方據報，立刻調閱監視器畫面並根據車號鎖定張男，除通報線上警網進行攔截圍捕，同時也打電話警告張男立刻放人。

劉、張等人得知正遭龜山警方查緝中，嚇得趕緊把全身是傷的江姓少年，以及潘姓男子載下山，並丟包至平鎮區某超商釋放後駕車逃逸，警方事後仍循線將劉男、朱姓少年查緝到案，至於張男及另3名不詳男子已被通緝中。

起訴指出，劉男與同案被告張姓、朱姓少年，以及3名真實姓名與年籍不詳的成年男子所為涉犯妨害自由、傷害罪嫌，又被告與未滿18歲之人共同實施犯罪，請依少年事件處理法第85條第1項規定加重其刑。

19歲劉姓男子夥同張姓友人、朱姓少年等7人自告奮勇為李姓友人討債，把欠債的江姓少年和潘姓男子強押至乳姑山區痛毆，桃檢偵結，將劉依妨害自由、傷害罪嫌起訴，朱少移送桃園地院少年法庭審理，張姓等4男通緝中。記者陳恩惠／攝影
19歲劉姓男子夥同張姓友人、朱姓少年等7人自告奮勇為李姓友人討債，把欠債的江姓少年和潘姓男子強押至乳姑山區痛毆，桃檢偵結，將劉依妨害自由、傷害罪嫌起訴，朱少移送桃園地院少年法庭審理，張姓等4男通緝中。記者陳恩惠／攝影

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