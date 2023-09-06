台南男欠債被擄走打死 家屬：只因5萬打死人太過分

台南市28歲錢姓男子疑因債務糾紛在嘉義縣治特區遭押走，昨凌晨被毆打後丟包路旁，送醫不治，檢察官今到殯儀館解剖釐清死因；死者家屬心痛的說，只因5萬元就殺人太過分了，盼把所有凶手繩之以法，會尊重法院判決。

檢方解剖指出，解剖結果確認背部、臀部、四肢多處鈍性創傷，初步懷疑為橫紋肌溶解症致死，然仍需待檢體進一步化驗確認致死原因。

錢男父親說，之前兒子都住在家裡，已搬出與女友同住多年，知道過去曾有債務糾紛，已協助解決，不知道後來還有這條債務，但就算再揮霍也是自己的孩子，覺得為了5萬元就把人打死太過分。

錢男父親強調，在醫院看到兒子傷勢照片，背部、手腳都瘀青凝血，讓他感到十分不捨，盼警方全力辦案，將所有凶手繩之以法，不要包庇任何壞人，盼案情水落石出，會尊重法院判決。