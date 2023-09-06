影／台中檳榔攤老闆失眠 種大麻用氣炸鍋「太酥」失敗被抓

台中市西屯區廖姓男子經營檳榔攤，因失眠突發奇想，取得大麻種子後，成功種出10株大麻，但廖不會乾燥大麻葉，利用氣炸鍋烘乾，沒想到「烤太酥」而失敗，台中市刑大在今年2月間獲報，收網抓人，將廖依毒品罪移送法辦，因廖都坦承犯行，檢方命5萬元交保，今依毒品罪嫌起訴。

台中市刑大偵四隊在今年初接獲情資，廖姓男子（55歲）經營檳榔攤，但涉嫌種植大麻，經報請台中地檢署檢察官指揮後，今年2月間前往搜索，查扣大麻植株10株、大麻成品1罐(約37.8公克)、大麻種子1包(約0.77公克)、吸食器1組、研磨器1台、大麻栽種工具1批等贓證物，初估查扣大麻活株、成品、種子等市價約數十萬元。

據查，廖男平時經營檳榔攤，因有失眠問題，經由網友告知，大麻可以改善失眠症狀，廖男從國外取得大麻重子後，檳榔攤後方房間種植大麻，順利種出大麻植株10株，廖男起初因對栽種大麻一知半解，還嘗試用「氣炸鍋」烘乾大麻葉子，結果葉子「烤太酥」失敗作收。

全案依毒品罪移送台中地檢署後，因廖男承認犯行，檢方命5萬元交保，台中地檢署今偵結，依毒品罪嫌起訴。

台中市刑大呼籲，製造、運輸、販賣第二級毒品大麻，都是處無期徒刑或十年以上有期徒刑的重罪，民眾切勿心存僥倖鋌而走險，警方也將持續加強查緝各類毒品犯罪，全力打擊販毒集團，以淨化社會治安，提供市民安全宜居的生活環境。

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