他攜雙槍街頭約戰仇家 連開10槍遭檢求處重刑
桃市中壢區20歲游姓男子與蕭姓男子素有恩怨，前年6月某日凌晨1點相約平鎮區民族路開戰，游男同時號召張姓等19至34歲不等13名友人前往助陣，當蕭男駕車出現，游分持2把手槍朝車內連續射擊10槍，蕭中槍後下車躲進後方車底得以保命，桃園地檢署調查年餘後偵結，依殺人未遂、槍砲等罪將游男等14人起訴。
檢察官說明，請審酌游姓被告僅因個人恩怨，即在公眾往來的道路開槍連續射擊，完全無視於用路人亦有遭流彈波級的高度危險，所為危害社會治安甚鉅，請法院從重量刑。
起訴書指出，游姓男子與綽號「龍少」的蕭姓男子因故而有糾紛，2021年6月27日深夜10至11點，透過微信群組號召張、許、鍾、趙、葉、田、劉、王、鄭、簡、張、楊、黃等13人分乘多輛汽車前往平鎮區民族路的約戰地點，當游男等人於6月28日凌晨1點25分抵達時，發現蕭男已駕車抵達約定地點，但未下車。
游隨即抄起車上預藏槍枝，朝蕭男方向射擊多發直到第1把槍卡彈，又換另1把槍連續射擊，總共射擊10槍，蕭男見狀，立刻下車躲至後方車輛的車底閃避，造成右肩開放性骨折及受有槍傷，游男等人見狀駕車逃離，經桃市警平鎮分局調閱監視器清查車號，將涉案人士全部逮回。
檢方調查認為，游開槍射擊方向並非對空或無人之處，而是朝蕭男所在車輛擊射擊，車內之人易因近距離遭擊中而死亡，顯然有殺人犯意；另受游某號召到場的張姓13人供稱，僅在場助勢不知游男會攜槍朝蕭男射擊也未參戰，因此認定張姓等人所參與犯罪程度不同，故不適用共犯規定。
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