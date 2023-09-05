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夫妻越南走私減肥茶 北市警查含毒品西布曲明送辦

中央社／ 台北5日電

楊姓夫妻自越南走私含「西布曲明」毒品成分減肥茶，並於電商平台販售牟利。北市警方網路巡查發現後執行拘搜行動，查獲含毒飲料4634包、膠囊2985粒，訊後依法送辦。

台北市政府警察局刑警大隊今天新聞稿表示，毒緝中心員警8月網路巡邏時發現，知名電商購物平台上有賣家販售自越南進口減肥茶，聲稱經衛福部檢驗合格，有助預防心血管疾病和保持纖瘦等效果。但實際查看竟是摻有第4級毒品「西布曲明」毒飲料包，大賺不義之財。

警方展開調查，鎖定賣家身分為大同區一對年紀5旬楊姓夫妻檔，由於女方為越南籍配偶，透過越南當地不肖廠商推銷，違法自越南走私摻有毒品茶包，並於網路平台販售，經營賣場2年多有數百人購買，且不乏顧客回購，不法獲利新台幣數十萬元。

警方偵蒐告一段落，8月23日持台北地檢署及法院所核發拘票和搜索票執行查緝，當場查扣各式不同包裝飲料包4634包、膠囊2985粒，經檢驗後都含「西布曲明」成分。楊姓夫妻檔雖辯稱不知產品含毒品成分，但其在越南當地也是非法物品。全案訊後2人依涉毒品危害防制條移送北檢偵辦，楊男遭裁定限制住居、其妻以1萬元交保和限制住居。

市刑大提醒，全案毒品樣態為偽裝成非處方減肥藥新興毒品，易使青少年、年輕女性族群放下戒心，呼籲民眾針對任何藥物標示都要清楚，且使用時需了解藥物取得途徑、相關作用等，切勿因貪求快速瘦身，輕信來路不明藥物，造成健康永久性傷害。

「西布曲明」（Sibutramine）是大腦神經抑制劑，市刑大說，除抑制食慾外，還會引發心悸、心律不整、心跳停止，甚至造成失明或猝死等副作用，已於民國110年9月列管為第4級毒品。

毒品 越南

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