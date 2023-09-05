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猜猜我是誰借錢詐騙 刑事局籲慎防深偽假造影像聲音
詐騙集團以「猜猜我是誰」手法行騙，假冒親友致電借錢，刑事局統計今年6月至上月發生294件，較去年同期283件增加；深偽技術進步，警方擔憂詐團可能假造影像及聲音，提醒民眾接到這類電話應向親友本人查證。
6旬程姓女子近期接到市話電話，對方稱呼「媽」，指手機損壞更換門號，請她加LINE後噓寒問暖，隔天稱急需用錢要匯款給客戶，她臨櫃匯款4筆共164萬元，對方又開口借錢，她已無積蓄，向外甥求助，經外甥提醒聯絡兒子才知受騙。
7旬洪姓老翁接到LINE電話，對方暱稱「超有福氣」與兒子相同，自稱他兒子，指資金周轉出問題，他臨櫃匯款4筆共113萬元，對方持續要錢，他的妻子臨櫃匯款，經行員關懷提問驚覺被騙。
刑事局說，接到自稱親友請求借錢、幫忙匯款，應致電本人查證，深偽技術（Deepfake）可假造影像及聲音，尚未接獲被害案件，民眾不要輕信。
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