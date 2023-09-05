快訊

雨彈升級！熱帶低壓+對流雲系發威 全台19縣市豪大雨特報

母認屍痛哭...台中7歲女童從9樓墜落 檢警相驗死因出爐

中職／轉戰龍隊會有不同結局？高國輝：問平行時空的我

聽新聞
test
0:00 / 0:00

猜猜我是誰借錢詐騙 刑事局籲慎防深偽假造影像聲音

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團以「猜猜我是誰」手法行騙，假冒親友致電借錢，刑事局統計今年6月至上月發生294件，較去年同期283件增加；深偽技術進步，警方擔憂詐團可能假造影像及聲音，提醒民眾接到這類電話應向親友本人查證。

6旬程姓女子近期接到市話電話，對方稱呼「媽」，指手機損壞更換門號，請她加LINE後噓寒問暖，隔天稱急需用錢要匯款給客戶，她臨櫃匯款4筆共164萬元，對方又開口借錢，她已無積蓄，向外甥求助，經外甥提醒聯絡兒子才知受騙。

7旬洪姓老翁接到LINE電話，對方暱稱「超有福氣」與兒子相同，自稱他兒子，指資金周轉出問題，他臨櫃匯款4筆共113萬元，對方持續要錢，他的妻子臨櫃匯款，經行員關懷提問驚覺被騙。

刑事局說，接到自稱親友請求借錢、幫忙匯款，應致電本人查證，深偽技術（Deepfake）可假造影像及聲音，尚未接獲被害案件，民眾不要輕信。

詐騙集團以「猜猜我是誰」手法行騙，假冒親友致電借錢，刑事局提醒，詐團可能利用深偽技術假造影像及聲音。圖／刑事局提供
詐騙集團以「猜猜我是誰」手法行騙，假冒親友致電借錢，刑事局提醒，詐團可能利用深偽技術假造影像及聲音。圖／刑事局提供
詐騙集團以「猜猜我是誰」手法行騙，假冒親友致電借錢，刑事局提醒，詐團可能利用深偽技術假造影像及聲音。圖／刑事局提供
詐騙集團以「猜猜我是誰」手法行騙，假冒親友致電借錢，刑事局提醒，詐團可能利用深偽技術假造影像及聲音。圖／刑事局提供

詐騙集團 LINE

延伸閱讀

怪怪的…老公LINE有兩家相同銀行帳號 她點開訊息驚見「劈腿實錄」

F.I.R.樂團前主唱Faye合約糾紛「再出一招」 想自訴陳建寧下場曝光

影／全國警打詐掃黑 刑事局長：幫派掛勾詐團是社會寄生蟲

影／假冒4大超商主管稱教育訓練 騙50名店員買遊戲點數交付

相關新聞

殘忍！台南28歲男欠債5萬 在嘉縣警察局旁被擄走打死

28歲錢姓男子疑欠錢沒還，昨晚在嘉義縣警察局旁，三媽臭臭鍋附近遭人擄走，載至義竹鄉毆打後丟包鹿草鄉偏僻道路，被發現時已無...

猜猜我是誰借錢詐騙 刑事局籲慎防深偽假造影像聲音

詐騙集團以「猜猜我是誰」手法行騙，假冒親友致電借錢，刑事局統計今年6月至上月發生294件，較去年同期283件增加；深偽技...

欠債被棍棒、熱熔膠虐打死 嘉縣治特區命案明解剖確認死因

嘉義縣治特區擄人毆打命案，今天上午檢警相驗，死者身體外觀多處鈍挫傷，疑遭棍棒、熱熔膠虐打，預計明天解剖釐清死亡原因與死亡...

夫妻網拍越南減肥茶包宣稱檢驗合格 竟摻四級毒品牟利百萬

台北市一對夫妻從越南進口減肥茶包，裡面卻摻有第四級毒品「西布曲明」，2人不只網路上公開販售，甚至宣稱經衛福部檢驗合格，有...

影／廟會被賞巴掌記恨8個月持刀砍他 三重廟公：我欠債但沒打人

新北市三重區仁愛街某宮廟傅姓負責人，日前在廟前巷道遭2名年輕人持開山刀追砍成傷。嫌犯隨即帶著刀向警方投案，並聲稱是為了報...

高雄男槍毒集團當掮客 行李箱藏強大軍火…警攔車一查差點嚇壞

保安警察第三總隊第二大隊追查槍械及販毒集團，發現1名吳姓男子疑穿梭2集團之間，查出他的行蹤，攔車查緝，發現他一打後車箱，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦