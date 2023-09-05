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夫妻網拍越南減肥茶包宣稱檢驗合格 竟摻四級毒品牟利百萬

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市一對夫妻從越南進口減肥茶包，裡面卻摻有第四級毒品「西布曲明」，2人不只網路上公開販售，甚至宣稱經衛福部檢驗合格，有助預防心血管疾病、保持纖瘦等療效，不少民眾爭相購買。警方獲悉不法蒐證數日，持票至大同區逮人，在倉庫查獲4000多包飲料包、膠囊近3000顆，粗估不法獲利上百萬，警詢後依毒品罪嫌送辦。

台北市刑大毒緝中心8月初在網路巡邏，發現蝦皮上有賣家以販售減肥飲料等名義，聲稱經衛福部檢驗合格，有助預防心血管疾病、保持纖瘦等效果，實際上卻是摻有第四級毒品「西布曲明」的毒飲料包，認定不法展開查緝。

警方調查，賣家是一對夫妻，楊姓男子（41歲）和范姓越南籍妻子（38歲），2人結婚後生有1子，平常主要從事網拍賺錢，在蝦皮上開帳號販賣，以此越南減肥茶包為主打，同時販賣其他保養品、越南零嘴、小物等商品。

警方數日蒐證，8月23日持拘票、搜索票收網，至2人大同區的住處逮人，並在倉庫內查扣各式不同包裝的飲料包4634包、膠囊2985粒，經檢驗，確實含有第四級毒品「西布曲明」成分。

警詢時2人喊冤稱「不知情」，不知道此商品違法，但警方不採信，因為「西布曲明」不只台灣違法，在越南也違法，詢後依毒品罪嫌移送法辦。

據悉，該越南減肥茶一盒賣350元，一盒約有10包，2人販售達兩年之久，不少客人回購，粗估不法獲利上百萬元。警方指出，「西布曲明」屬新興毒品，是大腦神經抑制劑，除了抑制食慾，尚有引發心悸、心律不整、心跳停止，甚至造成失明或猝死等副作用，已於2021年9月列為第四級毒品。

楊姓男子和妻子從越南進口含有第四級毒品「西布曲明」成分的茶包，在網上販售宣稱有減肥療效，北市刑大日前持票逮捕2人，並查扣破千包證物。記者翁至成／翻攝
楊姓男子和妻子從越南進口含有第四級毒品「西布曲明」成分的茶包，在網上販售宣稱有減肥療效，北市刑大日前持票逮捕2人，並查扣破千包證物。記者翁至成／翻攝
楊姓男子和妻子從越南進口含有第四級毒品「西布曲明」成分的茶包，在網上販售宣稱有減肥療效，北市刑大日前持票逮捕2人，並查扣破千包證物。記者翁至成／翻攝
楊姓男子和妻子從越南進口含有第四級毒品「西布曲明」成分的茶包，在網上販售宣稱有減肥療效，北市刑大日前持票逮捕2人，並查扣破千包證物。記者翁至成／翻攝
楊姓男子和妻子從越南進口含有第四級毒品「西布曲明」成分的茶包，在網上販售宣稱有減肥療效，北市刑大日前持票逮捕2人，並查扣破千包證物。記者翁至成／翻攝
楊姓男子和妻子從越南進口含有第四級毒品「西布曲明」成分的茶包，在網上販售宣稱有減肥療效，北市刑大日前持票逮捕2人，並查扣破千包證物。記者翁至成／翻攝
楊姓男子和妻子從越南進口含有第四級毒品「西布曲明」成分的茶包，在網上販售宣稱有減肥療效，北市刑大日前持票逮捕2人，並查扣破千包證物。記者翁至成／翻攝
楊姓男子和妻子從越南進口含有第四級毒品「西布曲明」成分的茶包，在網上販售宣稱有減肥療效，北市刑大日前持票逮捕2人，並查扣破千包證物。記者翁至成／翻攝
楊姓男子和妻子從越南進口含有第四級毒品「西布曲明」成分的茶包，在網上販售宣稱有減肥療效，北市刑大日前持票逮捕2人，並查扣破千包證物。記者翁至成／翻攝
楊姓男子和妻子從越南進口含有第四級毒品「西布曲明」成分的茶包，在網上販售宣稱有減肥療效，北市刑大日前持票逮捕2人，並查扣破千包證物。記者翁至成／翻攝

毒品 越南

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