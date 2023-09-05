夫妻網拍越南減肥茶包宣稱檢驗合格 竟摻四級毒品牟利百萬

台北市一對夫妻從越南進口減肥茶包，裡面卻摻有第四級毒品「西布曲明」，2人不只網路上公開販售，甚至宣稱經衛福部檢驗合格，有助預防心血管疾病、保持纖瘦等療效，不少民眾爭相購買。警方獲悉不法蒐證數日，持票至大同區逮人，在倉庫查獲4000多包飲料包、膠囊近3000顆，粗估不法獲利上百萬，警詢後依毒品罪嫌送辦。

台北市刑大毒緝中心8月初在網路巡邏，發現蝦皮上有賣家以販售減肥飲料等名義，聲稱經衛福部檢驗合格，有助預防心血管疾病、保持纖瘦等效果，實際上卻是摻有第四級毒品「西布曲明」的毒飲料包，認定不法展開查緝。

警方調查，賣家是一對夫妻，楊姓男子（41歲）和范姓越南籍妻子（38歲），2人結婚後生有1子，平常主要從事網拍賺錢，在蝦皮上開帳號販賣，以此越南減肥茶包為主打，同時販賣其他保養品、越南零嘴、小物等商品。

警方數日蒐證，8月23日持拘票、搜索票收網，至2人大同區的住處逮人，並在倉庫內查扣各式不同包裝的飲料包4634包、膠囊2985粒，經檢驗，確實含有第四級毒品「西布曲明」成分。

警詢時2人喊冤稱「不知情」，不知道此商品違法，但警方不採信，因為「西布曲明」不只台灣違法，在越南也違法，詢後依毒品罪嫌移送法辦。