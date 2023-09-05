影／廟會被賞巴掌記恨8個月持刀砍他 三重廟公：我欠債但沒打人

新北市三重區仁愛街某宮廟傅姓負責人，日前在廟前巷道遭2名年輕人持開山刀追砍成傷。嫌犯隨即帶著刀向警方投案，並聲稱是為了報復去年某場廟會被傅男賞一巴掌，但傅男表示不記得有此事。警詢後將2嫌依殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方1日下午4時53分獲報，三重區仁愛街有人被砍傷，隨即派員趕抵協助38歲傅姓男子就醫，他的雙腳及右手被刀劃傷，幸好傷口不深。但稍後便有2名年輕人開車到三重警分局慈福派出所投案，交出2把犯案用的開山刀。

住在板橋的23歲陳姓男子供稱，去年底在板橋某場廟會活動，走路撞到傅男，被賞一巴掌嗆聲，懷恨在心。8月31日他到三重區訪友，意外看見並認出傅男，隔天邀約住在鶯歌的25歲胡姓男子再去三重，2人開車在附近繞行找了1個多小時，在巷內看見傅男，立即下車分持開山刀砍人。

被害人傅男是宮廟負責人，有傷害、妨害秩序相關前科，他說參與過很多廟會，但不記得曾經賞人一巴掌，也不認識陳嫌，反倒因為欠債與人結怨，懷疑因此遭警告。

陳、胡2人分別有酒駕、毒品、詐欺等刑案素行，犯案後立刻持械投案，很像是幫派分子常用套路，警方對陳嫌聲稱記恨8個月的說詞存疑，不排除幕後有人教唆。