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影／廟會被賞巴掌記恨8個月持刀砍他 三重廟公：我欠債但沒打人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區仁愛街某宮廟傅姓負責人，日前在廟前巷道遭2名年輕人持開山刀追砍成傷。嫌犯隨即帶著刀向警方投案，並聲稱是為了報復去年某場廟會被傅男賞一巴掌，但傅男表示不記得有此事。警詢後將2嫌依殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方1日下午4時53分獲報，三重區仁愛街有人被砍傷，隨即派員趕抵協助38歲傅姓男子就醫，他的雙腳及右手被刀劃傷，幸好傷口不深。但稍後便有2名年輕人開車到三重警分局慈福派出所投案，交出2把犯案用的開山刀。

住在板橋的23歲陳姓男子供稱，去年底在板橋某場廟會活動，走路撞到傅男，被賞一巴掌嗆聲，懷恨在心。8月31日他到三重區訪友，意外看見並認出傅男，隔天邀約住在鶯歌的25歲胡姓男子再去三重，2人開車在附近繞行找了1個多小時，在巷內看見傅男，立即下車分持開山刀砍人。

被害人傅男是宮廟負責人，有傷害、妨害秩序相關前科，他說參與過很多廟會，但不記得曾經賞人一巴掌，也不認識陳嫌，反倒因為欠債與人結怨，懷疑因此遭警告。

陳、胡2人分別有酒駕、毒品、詐欺等刑案素行，犯案後立刻持械投案，很像是幫派分子常用套路，警方對陳嫌聲稱記恨8個月的說詞存疑，不排除幕後有人教唆。

被害人對2名嫌犯提告殺人未遂罪嫌，警詢後請示檢察官，依準現行犯移送新北地檢署偵辦。

傅姓男子在巷內邊走路邊講手機，還閃身讓車通過，沒想到2名年輕人手持開山刀衝下來砍他。記者林昭彰／翻攝
傅姓男子在巷內邊走路邊講手機，還閃身讓車通過，沒想到2名年輕人手持開山刀衝下來砍他。記者林昭彰／翻攝
2名嫌犯持開山刀追砍傅姓男子。記者林昭彰／翻攝
2名嫌犯持開山刀追砍傅姓男子。記者林昭彰／翻攝
轎車駛進巷內突然停下，2名年輕人分持開山刀追砍傅姓男子。記者林昭彰／翻攝
轎車駛進巷內突然停下，2名年輕人分持開山刀追砍傅姓男子。記者林昭彰／翻攝
2名嫌犯砍人之後，隨即帶刀向警方投案。記者林昭彰／翻攝
2名嫌犯砍人之後，隨即帶刀向警方投案。記者林昭彰／翻攝

殺人 毒品

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