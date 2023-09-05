高雄男槍毒集團當掮客 行李箱藏強大軍火…警攔車一查差點嚇壞

保三總隊第二大隊搜查吳姓男子的後車箱，發現M16長槍。記者林保光／翻攝

保安警察第三總隊第二大隊追查槍械及販毒集團，發現1名吳姓男子疑穿梭2集團之間，查出他的行蹤，攔車查緝，發現他一打後車箱，車內放置的行李箱內，竟藏火力強大的槍械，搜出M16長槍及俗稱「小衝鋒槍」的土耳其自動手槍。

據了解，保三員警追查販毒毒集團，6月間溯源查緝毒品來源，接獲線報，指販毒集團怕人「黑吃黑」，要買槍防身，保三員警得悉情資相當可靠，便結合刑事局南部打擊犯罪中心、高雄市刑警大隊及鳳山警分局，成立專案小組，追查槍、毒。

警方分析相關資料，發現在2集團之間總有1人穿梭期間，車上放行李箱裝違禁品，警方查出這人是53歲的吳姓男子，得悉他常駕駛1輛休旅車，派員尋獲休旅車，便展開跟監行動。

7月8日晚間，員警見吳開車到高雄市鳳山區朋友住處，發現他從朋友家搬飲料和生活用品上車，一打開後車箱，果然有行李箱，與情資吻合，警方立即現身衝上攔車搜索，將行李箱搬出搜查，竟發現裡面有1枝M16型突擊步槍、2把俗稱「小衝鋒槍」土耳其製925型手槍，以及各式子彈200多顆，立即逮捕吳。

警方查驗槍械，發現殺傷力驚人，吳稱槍械是已經死亡的「大哥」交他保管，但警方的情資，卻是販毒集團為防身，透過他向槍械集團買槍，他當掮客，將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送高雄地檢署，聲押他獲准，正擴大溯源查辦全案。