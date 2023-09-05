影／偷車賊趁海葵進逼行竊 警埋伏查獲贓車毒品送辦
高雄上周六下午6時許，仁武分局獲報，小貨車停放路旁停車格竟憑空消失，警調閱監視器掌握李姓男子涉案，隔天下午4時許掌握李男行蹤，正值颱風過境，警率10餘人跟蹤埋伏逾2小時，見李男取車一擁而上壓制逮捕，起獲海洛因、安非他命，全案依重大竊盜及違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。
警方指出，失竊當天，45歲李男曾駕駛該車往返屏東、高雄兩地，警方因此連夜埋伏高屏大橋附近，搜尋車輛行蹤，隔天再發現贓車行蹤，一路沿大樹、仁武、國道十號、中山高南下瑞隆交流道。
仁武分局當下立即聯繫鳳山分局五甲、南成派出所警組支援，由澄觀派出所所長林卓材率十餘名警力，近2小時埋伏等待，警方見李嫌上前取車，立即一擁而上壓制逮捕，並在其身上查獲一級毒品海洛因（毛重約6.8克）、二級毒品安非他命（毛重約0.8克）。
全案詢後已移送橋頭地檢署進一步偵辦，後經警方擴大偵辦溯源清查，查出李嫌行蹤出沒於高雄地區，且涉嫌連續犯案之虞，警方已建請檢方予以羈押，以保障民眾財物安全。
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