影／搶搭計程車引衝突！酒客遭刺倒血泊 板橋警逮凶嫌

35歲鄭姓男子今天凌晨4時許，在新北市板橋區1間酒吧飲酒後準備搭車離開，與另外2名酒客因搭計程車順序發生口角進而引發肢體衝突。鄭男寡不敵眾遭毆倒地，過程中還遭對方持摺疊刀刺傷腹部及背部，所幸送醫後已無生命危險。警方循線逮捕持刀傷人的21歲陳男，並起出犯案的折疊刀，詢後依傷害罪嫌送辦。

據了解，板橋分局今天凌晨4時許接獲報案，在板橋區館前東路有民眾身上有刀傷。警方獲報立即趕抵現場，發現僅剩傷者鄭姓男子在場，鄭男向警方表示，他在酒吧喝完酒後準備搭計程車回家，此時有2名男子同樣要從酒吧離開，雙方因搭計程車順序發生爭執，一言不合下引發肢體衝突。鄭男當場遭圍毆倒地，過程中還遭對方持刀械刺傷腹部及背部。

警方隨即通報救護車將鄭男送醫，所幸經急救後已無生命危險。警方循線展開追緝，迅速將行兇的21歲陳姓男子逮捕到案，並起出犯案用的折疊刀。目前警方正偵訊陳男釐清案情中，將朝傷害罪嫌偵辦。

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