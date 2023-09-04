以投資虛擬幣商騙5千萬元 4嫌勾結境外詐欺集團全收押

李姓男子等4人與境外詐欺集團合作，冒充幣商與多名被詐欺集團誘騙被害人投資虛擬貨幣，再把被害人購買的泰達幣（USDT）轉入詐團控制的電子錢包，初估被害人損失超過5000萬元。檢方逮捕李男等4人，偵訊後聲押獲准，持續追查犯罪集團成員及金流。

基隆地檢署今年5月間接獲情資，境外詐欺集團利用虛擬貨幣不易追查之特性，先以投資為幌子，詐騙國內被害人上鉤，再安排同黨冒稱假幣商洗錢，指派檢察官陳淑玲指揮偵辦。

檢察官與基隆市警局刑事警察大隊科技偵查隊、偵四隊蒐證數月，仔細研判虛擬貨幣幣流去向後，8月29日、9月1日分兩波搜索李男、洪男、戴男和張住處，查扣對帳單、電腦、手機、教戰手冊等證物，將4人帶回偵訊。

檢警分析詐欺集團犯罪手法，先由詐欺集團成員以投資為幌子，誘騙被害人上鉤後，要被害人向自稱為幣商的李男等4人購買泰達幣。被害人取得泰達幣後，再要他們依照指示全數轉入詐欺集團控制，匿名難以追溯的電子錢包。

李男等人提領出來後，交付金主洗出境外，被害人後來發現「獲利」無法實現，投資款項全部有去無回，才知被騙並報案。

檢察官認定李男等4人涉犯組織犯罪防制條例參與犯罪組織罪嫌、刑法3人以上共同詐欺及違反洗錢防制法罪嫌重大，昨天向基隆地方法院聲請羈押4人。法官開庭審理後，裁定4人全部羈押禁見。