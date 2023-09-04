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影／竹聯赤龍會大哥涉幫女友討債40萬 被害人慘遭囚19天全身刀傷

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

竹聯幫赤龍會大哥郭姓男子，涉替擔任酒店幹部的女友討債40萬，找小弟囚禁陳姓男子長達19日，眾人輪番毆打，還持刀子劃傷陳男全身，逼迫還債，直到陳男傷勢嚴重送醫曝光。中山警分局循線搜索、逮捕郭男等5人到案，查獲70包毒品咖啡包，全案依照恐嚇等罪嫌送辦，檢方訊後以3萬至10萬元交保。

中山警方指出，今年4月初經醫院通報陳男疑遭毆打傷勢嚴重，全身瘀青且有遭刀子劃傷，陳男起初不敢說實話，經警方追查，陳男遭黑幫拘禁關押長達19日，幕後涉案人為竹聯幫赤龍堂，涉從事暴力討債、毒品非法勾當。

專案小組追查，陳男從今年1月上酒店消費，不斷賒帳，酒店幹部王姓女子找男友幫忙討債，其男友為竹聯幫赤龍會郭男，今年2月22日，王女假借協調債務，約陳男在陳男吉林路超商見面，郭男和旗下小弟涉嫌押陳男上車，帶往新北淡水區，輪番毆打、持刀劃傷陳男，逼迫簽下面額60萬本票3張。

警方8月24日持搜索票搜索、拘提郭男、王女到案，並查獲陳姓小弟及其蔡姓女友，許姓小弟共5人到案，並查獲印有幫派組織字樣背心2件，陳姓小弟涉嫌持有70包毒品咖啡包，全案依恐嚇、妨害自由、傷害及組織犯罪條例等罪嫌送辦，台北地檢署檢察官複訊後郭、王、陳10萬元交保，蔡、許3萬元交保候傳。中山分局呼籲，警方對暴力犯罪絕不寬貸，持續掃蕩各類不法幫派組織及犯罪集團，淨化社會治安。

警方破獲竹聯赤龍會涉嫌暴力討債約40萬，關押被害人19日，直到傷勢嚴重送醫才曝光。記者蕭雅娟／翻攝
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警方破獲竹聯赤龍會涉嫌暴力討債，關押被害人19日。記者蕭雅娟／翻攝
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酒店幹部王女涉找黑幫男友幫忙討債。記者蕭雅娟／翻攝
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警方查獲竹聯赤龍會幫派組織字樣背心2件。記者蕭雅娟／翻攝
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酒店 毒品 討債

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