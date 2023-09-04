影／竹聯赤龍會大哥涉幫女友討債40萬 被害人慘遭囚19天全身刀傷

竹聯幫赤龍會大哥郭姓男子，涉替擔任酒店幹部的女友討債40萬，找小弟囚禁陳姓男子長達19日，眾人輪番毆打，還持刀子劃傷陳男全身，逼迫還債，直到陳男傷勢嚴重送醫曝光。中山警分局循線搜索、逮捕郭男等5人到案，查獲70包毒品咖啡包，全案依照恐嚇等罪嫌送辦，檢方訊後以3萬至10萬元交保。

中山警方指出，今年4月初經醫院通報陳男疑遭毆打傷勢嚴重，全身瘀青且有遭刀子劃傷，陳男起初不敢說實話，經警方追查，陳男遭黑幫拘禁關押長達19日，幕後涉案人為竹聯幫赤龍堂，涉從事暴力討債、毒品非法勾當。

專案小組追查，陳男從今年1月上酒店消費，不斷賒帳，酒店幹部王姓女子找男友幫忙討債，其男友為竹聯幫赤龍會郭男，今年2月22日，王女假借協調債務，約陳男在陳男吉林路超商見面，郭男和旗下小弟涉嫌押陳男上車，帶往新北淡水區，輪番毆打、持刀劃傷陳男，逼迫簽下面額60萬本票3張。